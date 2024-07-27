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Двое россиян погибли в аварии в районе Цандрыпша
Двое россиян погибли в аварии в районе Цандрыпша
Sputnik Абхазия
Две машины столкнулись на 12-м километре республиканской трассы днем в субботу, 27 июля. 27.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-27T22:51+0300
2024-07-27T22:51+0300
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СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Двое россиян погибли в аварии, произошедшей в районе села Цандрыпш днем 27 июля, сообщает МВД Абхазии. Гражданин республики Аслан Джопуа не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с "Маздой". По результатам медосвидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель "Мазды" Александр Пасюков и пассажирка Юлия Пасюкова, скончались. Еще двое детей получили травмы и были доставлены в Гагрскую ЦРБ. Возбуждено уголовное дело.
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абхазия, новости, дтп
Двое россиян погибли в аварии в районе Цандрыпша
Две машины столкнулись на 12-м километре республиканской трассы днем в субботу, 27 июля.
СУХУМ, 27 июл - Sputnik.
Двое россиян погибли в аварии, произошедшей в районе села Цандрыпш днем 27 июля, сообщает
МВД Абхазии.
Гражданин республики Аслан Джопуа не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с "Маздой". По результатам медосвидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель "Мазды" Александр Пасюков и пассажирка Юлия Пасюкова, скончались. Еще двое детей получили травмы и были доставлены в Гагрскую ЦРБ.
Возбуждено уголовное дело.