https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/dvoe-rossiyan-pogibli-v-avarii-v-rayone-tsandrypsha-1051822487.html

Двое россиян погибли в аварии в районе Цандрыпша

Двое россиян погибли в аварии в районе Цандрыпша

Sputnik Абхазия

Две машины столкнулись на 12-м километре республиканской трассы днем в субботу, 27 июля. 27.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-27T22:51+0300

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СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Двое россиян погибли в аварии, произошедшей в районе села Цандрыпш днем 27 июля, сообщает МВД Абхазии. Гражданин республики Аслан Джопуа не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с "Маздой". По результатам медосвидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель "Мазды" Александр Пасюков и пассажирка Юлия Пасюкова, скончались. Еще двое детей получили травмы и были доставлены в Гагрскую ЦРБ. Возбуждено уголовное дело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240716/neotvratimost-nakazaniya-protiv-neotvratimosti-smerti-1051701649.html

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