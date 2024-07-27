https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/fsb-predotvratila-terakty-v-dagestane-1051820040.html
ФСБ предотвратила теракты в Дагестане
ФСБ предотвратила теракты в Дагестане
Sputnik Абхазия
Подозреваемые жители Каспийска были членами одной из запрещенных организаций, в их домах нашли самодельные взрывные устройства и оружие. 27.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. "В результате проведенных мероприятий в городе Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, <…> граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма", — говорится в релизе.Задержанные дали признательные показания о том, что планировали напасть с ножами на полицейских, патрулирующих улицы, и взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери.Дома у задержанных в ходе обысков обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240722/sotrudniki-fsb-raskryli-kanal-dostavki-v-rossiyu-vzryvchatki-dlya-teraktov-1051761193.html
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новости, россия, фсб
ФСБ предотвратила теракты в Дагестане
12:15 27.07.2024 (обновлено: 12:23 27.07.2024)
Подозреваемые жители Каспийска были членами одной из запрещенных организаций, в их домах нашли самодельные взрывные устройства и оружие.
СУХУМ, 27 июл - Sputnik.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Дагестане, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В результате проведенных мероприятий в городе Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, <…> граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма", — говорится в релизе.
Задержанные дали признательные показания о том, что планировали напасть с ножами на полицейских, патрулирующих улицы, и взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери.
Дома у задержанных в ходе обысков обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.
Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.