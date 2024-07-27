https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/vystavka-my-vozrodimsya-proshla-v-ramkakh-art-festivalya-v-sukhume-1051822161.html

Выставка "Мы возродимся" прошла в рамках арт-фестиваля в Сухуме

Выставка "Мы возродимся" прошла в рамках арт-фестиваля в Сухуме

Sputnik Абхазия

Фестиваль "Абхазия. Total soul" проходит в республике с 26 по 28 июля. В его рамках запланировано большое количество мероприятий, включая органные концерты в... 27.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-27T21:46+0300

2024-07-27T21:46+0300

2024-07-27T21:46+0300

в абхазии

абхазия

новости

культура

искусство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1b/1051821997_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1993ffad50f9e64182f802a96d6a4699.jpg

СУХУМ, 27 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Концептуальная выставка "Мы возродимся", посвященная памяти о художественных произведениях, уничтоженных в результате пожара в здании Союза художников, прошла в Сухуме в рамках арт-фестиваля "Абхазия. Total soul". Автор выставки, художник Руслан Амичба рассказал, что инсталляция - это напоминание об утраченных произведениях национального искусства. В центре композиции угли, символизирующие сгоревшие картины Нацгалереи. На углях сидит бабочка, которая оставляет надежду на возрождение. "Тут также установлены картины, на которых застыли в воздухе кисти. Создается ощущение, что художник только что отошел, его нет, но кисть пишет. Световое решение я построил на контрасте - сожженные картины подсвечены синим, а сзади используется красный цвет, будто происходит пожар", - поделился художник.Фестиваль "Абхазия. Total soul" проходит в республике с 26 по 28 июля. В его рамках запланировано большое количество мероприятий, включая органные концерты в Новоафонской пещере, кинопоказы, выставки, световые инсталляции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240725/nazvana-vozmozhnaya-prichina-pozhara-v-zdanii-soyuza-khudozhnikov-abkhazii-1051800934.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, культура, искусство