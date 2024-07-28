https://sputnik-abkhazia.ru/20240728/pochti-30-tysyach-mashin-na-inostrannykh-nomerakh-zastrakhovali-v-abkhazii-za-polgoda-1051822322.html

Почти 30 тысяч машин на иностранных номерах застраховали в Абхазии за полгода

Почти 30 тысяч машин на иностранных номерах застраховали в Абхазии за полгода

Sputnik Абхазия

Количество застрахованных автомобилей на российских номерах, въезжающих на территорию республики, увеличилось, но не существенно, сказал в эфире радио Sputnik... 28.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-28T09:00+0300

2024-07-28T09:00+0300

2024-07-28T09:00+0300

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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. За первое полугодие 2024 года в Абхазии было застраховано почти 30 тысяч автомобилей на иностранных номерах, сказал в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik замгендиректора "Первой страховой компании" Ахра Кецба.Общая выручка компании за этот отрезок времени составила чуть больше 30 миллионов рублей. Согласно постановлению Кабмина Абхазии, максимальная сумма компенсации ущерба в подобных случаях составляет 120 тысяч рублей. 50 тысяч предусмотрены застрахованному участнику аварии и 70 тысяч рублей - потерпевшему, которому потребовалась медицинская помощь.Ахра Кецба добавил, что в Парламент направлен проект закона о повышении штрафов для иностранцев за управление транспортом без страховки. Документ согласован с Администрацией президента и Кабмином, он предусматривает увеличение штрафов за управление автомобилем без страхового полиса и за попадание в ДТП без страхового полиса. На сегодня штраф за это правонарушение составляет 600 рублей, предполагается увеличить его до 3-5 тысяч рублей.Законопроект также предусматривает увеличение выплат для лиц, оформивших страховку, с 50 до 90 тысяч рублей, а для пострадавших в ДТП - с 70 до 90 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/vzaimnyy-interes-o-strakhovanii-inostrannykh-avto-v-abkhazii--1051814591.html

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