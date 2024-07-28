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Почти 30 тысяч машин на иностранных номерах застраховали в Абхазии за полгода
Почти 30 тысяч машин на иностранных номерах застраховали в Абхазии за полгода
Sputnik Абхазия
Количество застрахованных автомобилей на российских номерах, въезжающих на территорию республики, увеличилось, но не существенно, сказал в эфире радио Sputnik... 28.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-28T09:00+0300
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СУХУМ, 28 июл - Sputnik. За первое полугодие 2024 года в Абхазии было застраховано почти 30 тысяч автомобилей на иностранных номерах, сказал в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik замгендиректора "Первой страховой компании" Ахра Кецба.Общая выручка компании за этот отрезок времени составила чуть больше 30 миллионов рублей. Согласно постановлению Кабмина Абхазии, максимальная сумма компенсации ущерба в подобных случаях составляет 120 тысяч рублей. 50 тысяч предусмотрены застрахованному участнику аварии и 70 тысяч рублей - потерпевшему, которому потребовалась медицинская помощь.Ахра Кецба добавил, что в Парламент направлен проект закона о повышении штрафов для иностранцев за управление транспортом без страховки. Документ согласован с Администрацией президента и Кабмином, он предусматривает увеличение штрафов за управление автомобилем без страхового полиса и за попадание в ДТП без страхового полиса. На сегодня штраф за это правонарушение составляет 600 рублей, предполагается увеличить его до 3-5 тысяч рублей.Законопроект также предусматривает увеличение выплат для лиц, оформивших страховку, с 50 до 90 тысяч рублей, а для пострадавших в ДТП - с 70 до 90 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/vzaimnyy-interes-o-strakhovanii-inostrannykh-avto-v-abkhazii--1051814591.html
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абхазия, новости, автомобили, страхование
абхазия, новости, автомобили, страхование
Почти 30 тысяч машин на иностранных номерах застраховали в Абхазии за полгода
Количество застрахованных автомобилей на российских номерах, въезжающих на территорию республики, увеличилось, но не существенно, сказал в эфире радио Sputnik замдиректора страховой компании Ахра Кецба.
СУХУМ, 28 июл - Sputnik. За первое полугодие 2024 года в Абхазии было застраховано почти 30 тысяч автомобилей на иностранных номерах, сказал в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik замгендиректора "Первой страховой компании" Ахра Кецба.
Это почти на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общая выручка компании за этот отрезок времени составила чуть больше 30 миллионов рублей.
Кецба уточнил, что с 1 по 26 июля на дорогах республики произошло 12 аварий с участием граждан России, оформивших полис автострахования в Абхазии. Средняя сумма компенсация составила 42 тысячи рублей.
Согласно постановлению Кабмина Абхазии, максимальная сумма компенсации ущерба в подобных случаях составляет 120 тысяч рублей. 50 тысяч предусмотрены застрахованному участнику аварии и 70 тысяч рублей - потерпевшему, которому потребовалась медицинская помощь.
Ахра Кецба добавил, что в Парламент направлен проект закона о повышении штрафов для иностранцев за управление транспортом без страховки. Документ согласован с Администрацией президента и Кабмином, он предусматривает увеличение штрафов за управление автомобилем без страхового полиса и за попадание в ДТП без страхового полиса. На сегодня штраф за это правонарушение составляет 600 рублей, предполагается увеличить его до 3-5 тысяч рублей.
Законопроект также предусматривает увеличение выплат для лиц, оформивших страховку, с 50 до 90 тысяч рублей, а для пострадавших в ДТП - с 70 до 90 тысяч рублей.