https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-iyulya-1051837532.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июля

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 29.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-29T20:31+0300

2024-07-29T20:31+0300

2024-07-29T20:31+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Во вторник, 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Поздним вечером местами ожидается дождь разной интенсивности, грозаАтмосферное давление - нестабильноеВетер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до 24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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погода в абхазии