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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июля
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления. 29.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-29T20:31+0300
2024-07-29T20:31+0300
2024-07-29T20:31+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Во вторник, 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Поздним вечером местами ожидается дождь разной интенсивности, грозаАтмосферное давление - нестабильноеВетер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до 24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июля
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Во вторник, 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Поздним вечером местами ожидается дождь разной интенсивности, гроза
Атмосферное давление - нестабильное
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до 24°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.