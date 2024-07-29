https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/takie-obstoyatelstva-solovev-i-kudzhba-o-pitsundskom-festivale--1051833607.html
Такие обстоятельства: Соловьев и Куджба о Пицундском фестивале
Такие обстоятельства: Соловьев и Куджба о Пицундском фестивале
Sputnik Абхазия
29 июля в Абхазии начинается ПицундскИЙ международный музыкальный фестиваль. Одним из его гостей стал известный музыкант, хоровой и симфонический дирижёр... 29.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-29T14:41+0300
2024-07-29T14:41+0300
2024-07-29T14:41+0300
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Такие обстоятельства: Соловьев и Куджба о Пицундском фестивале
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Соловьев и Куджба о Пицундском фестивале
29 июля в Абхазии начинается ПицундскИЙ международный музыкальный фестиваль. Одним из его гостей стал известный музыкант, хоровой и симфонический дирижёр, педагог, ректор Академии хорового искусства имени В.С. Попова, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории, главный приглашенный дирижер Государственной хоровой капеллы Абхазии, Заслуженный артист Абхазии Александр Соловьев. Вместе с художественным руководителем фестиваля Барсом Куджба в интервью радио Sputnik он рассказал о значении этой культурной площадки как ддя Абхазии, так и для других стран. С 29 июля по 3 августа в Пицундском соборе пройдет фестиваль классический музыки. За шесть дней артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции представят девять музыкальных программ.Центральным событием Пицундского фестиваля станет исполнение "Абхазского реквиема" 29 июля в 20:00 на открытии фестиваля.30 июля в 17:00 прозвучат избранные оперные арии. На сцену выйдут около десяти артистов, как абхазские, так и российские.30 июля в 20:00 пройдет концерт инструментальной музыки.31 июля в 20:00 прозвучит "Абхазский реквием" в исполнении художественной хоровой капеллы Абхазии. Автор музыки Нодар Чанба, стихи Гунды Сакания.3 августа - закрытие фестиваля.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, пицунда, музыка, фестиваль, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, пицунда, музыка, фестиваль, аудио
29 июля в Абхазии начинается ПицундскИЙ международный музыкальный фестиваль. Одним из его гостей стал известный музыкант, хоровой и симфонический дирижёр, педагог, ректор Академии хорового искусства имени В.С. Попова, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории, главный приглашенный дирижер Государственной хоровой капеллы Абхазии, Заслуженный артист Абхазии Александр Соловьев. Вместе с художественным руководителем фестиваля Барсом Куджба в интервью радио Sputnik он рассказал о значении этой культурной площадки как ддя Абхазии, так и для других стран.
С 29 июля по 3 августа в Пицундском соборе пройдет фестиваль классический музыки. За шесть дней артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции представят девять музыкальных программ.
Центральным событием Пицундского фестиваля станет исполнение "Абхазского реквиема" 29 июля в 20:00 на открытии фестиваля.
30 июля в 17:00 прозвучат избранные оперные арии. На сцену выйдут около десяти артистов, как абхазские, так и российские.
30 июля в 20:00 пройдет концерт инструментальной музыки.
31 июля в 20:00 прозвучит "Абхазский реквием" в исполнении художественной хоровой капеллы Абхазии. Автор музыки Нодар Чанба, стихи Гунды Сакания.
3 августа - закрытие фестиваля.