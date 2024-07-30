https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/osvobozhden-naselennyy-punkt-leninskoe-v-dnr-1051850179.html

Освобожден населенный пункт Ленинское в ДНР

Освобожден населенный пункт Ленинское в ДНР

Sputnik Абхазия

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек. 30.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-30T17:13+0300

2024-07-30T17:13+0300

2024-07-30T17:13+0300

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ленинское на Торецком направлении в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО за сутки сбито семь снарядов HIMARS, зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" и 45 беспилотников. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотника, 556 ЗРК, 16725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины РСЗО, 12567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24201 единица специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-volche-na-pokrovskom-napravlenii-v-dnr-1051837661.html

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