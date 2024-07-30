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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/osvobozhden-naselennyy-punkt-leninskoe-v-dnr-1051850179.html
Освобожден населенный пункт Ленинское в ДНР
Освобожден населенный пункт Ленинское в ДНР
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек. 30.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-30T17:13+0300
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ленинское на Торецком направлении в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО за сутки сбито семь снарядов HIMARS, зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" и 45 беспилотников. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотника, 556 ЗРК, 16725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины РСЗО, 12567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24201 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-volche-na-pokrovskom-napravlenii-v-dnr-1051837661.html
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Освобожден населенный пункт Ленинское в ДНР

17:13 30.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 30.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек.
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ленинское на Торецком направлении в ДНР, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России уничтожена радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л", поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.
Средствами ПВО за сутки сбито семь снарядов HIMARS, зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" и 45 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотника, 556 ЗРК, 16725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины РСЗО, 12567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24201 единица специальной военной автомобильной техники.
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