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Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 июля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 30.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-30T22:12+0300
2024-07-30T22:12+0300
2024-07-30T22:12+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В среду, 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. С ночи до полудня временами дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 июля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В среду, 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
С ночи до полудня временами дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.