https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/v-krugu-samykh-blizkikh-irina-viner-otmetila-svoy-den-rozhdeniya-v-abkhazii-1051852371.html

В кругу самых близких: Ирина Винер отметила свой день рождения в Абхазии

В кругу самых близких: Ирина Винер отметила свой день рождения в Абхазии

Sputnik Абхазия

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Заслуженный тренер России Ирина Винер отдыхает в Пицунде с семьей. 30.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-30T22:58+0300

2024-07-30T22:58+0300

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СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер впервые отметила свой день рождения в Абхазии. В беседе с корреспондентом Sputnik она призналась, что планировала отметить личный праздник в узком кругу и без привлечения внимания, но абхазское гостеприимство не позволило ей это сделать. Поздравить именинницу пришли первый вице-премьер Абхазии Джансух Нанба, начальник Управления государственными дачами Беслан Квициния, члены ее семьи, друзья, коллеги и воспитанницы. Джансух Нанба от имени главы республики Аслана Бжания передал виновнице торжества букет цветов и подарок, пожелал ей здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Приезд многих людей из близкого окружения Ирины Винер стал для нее неожиданным и приятным сюрпризом. Ее давняя подруга и научный руководитель, председатель Общественного совета при Минспорта России Раиса Терехина рассказала, что среди своих Винер называют "скорой помощью", так как она всегда готова прийти на помощь."Так волею судеб служилось, что я была научным руководителем Ирины Александровны и по кандидатской диссертации, и по докторской диссертации. Кроме того, что Ирина Александровна - государственный тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, она еще и профессор кафедры теории и методики гимнастики Университета имени Лесгафта", - пояснила она. Терехина также отметила, что Ирина Винер - хороший друг с большим сердцем, альтруист и удивительный человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240723/viner-ob-abkhazii-ya-zapomnila-etu-zemlyu-kak-mesto-s-ochen-bolshoy-siloy-1051777227.html

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