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В кругу самых близких: Ирина Винер отметила свой день рождения в Абхазии
В кругу самых близких: Ирина Винер отметила свой день рождения в Абхазии
Sputnik Абхазия
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Заслуженный тренер России Ирина Винер отдыхает в Пицунде с семьей. 30.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер впервые отметила свой день рождения в Абхазии. В беседе с корреспондентом Sputnik она призналась, что планировала отметить личный праздник в узком кругу и без привлечения внимания, но абхазское гостеприимство не позволило ей это сделать. Поздравить именинницу пришли первый вице-премьер Абхазии Джансух Нанба, начальник Управления государственными дачами Беслан Квициния, члены ее семьи, друзья, коллеги и воспитанницы. Джансух Нанба от имени главы республики Аслана Бжания передал виновнице торжества букет цветов и подарок, пожелал ей здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Приезд многих людей из близкого окружения Ирины Винер стал для нее неожиданным и приятным сюрпризом. Ее давняя подруга и научный руководитель, председатель Общественного совета при Минспорта России Раиса Терехина рассказала, что среди своих Винер называют "скорой помощью", так как она всегда готова прийти на помощь."Так волею судеб служилось, что я была научным руководителем Ирины Александровны и по кандидатской диссертации, и по докторской диссертации. Кроме того, что Ирина Александровна - государственный тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, она еще и профессор кафедры теории и методики гимнастики Университета имени Лесгафта", - пояснила она. Терехина также отметила, что Ирина Винер - хороший друг с большим сердцем, альтруист и удивительный человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240723/viner-ob-abkhazii-ya-zapomnila-etu-zemlyu-kak-mesto-s-ochen-bolshoy-siloy-1051777227.html
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абхазия, ирина винер, новости
абхазия, ирина винер, новости
В кругу самых близких: Ирина Винер отметила свой день рождения в Абхазии
22:58 30.07.2024 (обновлено: 23:25 30.07.2024)
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Заслуженный тренер России Ирина Винер отдыхает в Пицунде с семьей.
СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер впервые отметила свой день рождения в Абхазии.
В беседе с корреспондентом Sputnik она призналась, что планировала отметить личный праздник в узком кругу и без привлечения внимания, но абхазское гостеприимство не позволило ей это сделать.
"Честно говоря, я немного забыла, что здесь люди такие гостеприимные, такие душевные, такие мягкие, добрые, желающие принимать гостей. Вот я и попала в такую теплую обстановку", - поделилась Винер.
Поздравить именинницу пришли первый вице-премьер Абхазии Джансух Нанба, начальник Управления государственными дачами Беслан Квициния, члены ее семьи, друзья, коллеги и воспитанницы.
Джансух Нанба от имени главы республики Аслана Бжания передал виновнице торжества букет цветов и подарок, пожелал ей здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Приезд многих людей из близкого окружения Ирины Винер стал для нее неожиданным и приятным сюрпризом. Ее давняя подруга и научный руководитель, председатель Общественного совета при Минспорта России Раиса Терехина рассказала, что среди своих Винер называют "скорой помощью", так как она всегда готова прийти на помощь.
"Так волею судеб служилось, что я была научным руководителем Ирины Александровны и по кандидатской диссертации, и по докторской диссертации. Кроме того, что Ирина Александровна - государственный тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, она еще и профессор кафедры теории и методики гимнастики Университета имени Лесгафта", - пояснила она.
Терехина также отметила, что Ирина Винер - хороший друг с большим сердцем, альтруист и удивительный человек.