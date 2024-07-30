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Винер рассказала, кого видит своей преемницей
Винер рассказала, кого видит своей преемницей
Sputnik Абхазия
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отметила свой 76-й день рождения в Абхазии во вторник, 30 июля. 30.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову видит своей преемницей президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik. Капранова приехала в Абхазию на один неполный день для того, чтобы поздравить своего тренера с праздником. "Ирина Александровна потрясающая. Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала, когда была еще ребенком, в руки такого великого тренера. До сих пор мы вместе, и я всегда могу обратиться к ней за любым советом, даже не касающимся спорта", - подчеркнула она.Ирина Винер отдыхает в Пицунде с семьей. Она призналась, что поначалу не планировала устраивать пышное торжество и думала отметить день рождения в кругу семьи. Передумать ее заставило абхазское гостеприимство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/v-krugu-samykh-blizkikh-irina-viner-otmetila-svoy-den-rozhdeniya-v-abkhazii-1051852371.html
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абхазия, ирина винер, новости, гимнастика, спорт
абхазия, ирина винер, новости, гимнастика, спорт
Винер рассказала, кого видит своей преемницей
23:04 30.07.2024 (обновлено: 23:11 30.07.2024)
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отметила свой 76-й день рождения в Абхазии во вторник, 30 июля.
СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову видит своей преемницей президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik.
"Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России", - сказала Винер, представляя гостей на торжестве в честь дня ее рождения в Гагре.
Капранова приехала в Абхазию на один неполный день для того, чтобы поздравить своего тренера с праздником.
"Ирина Александровна потрясающая. Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала, когда была еще ребенком, в руки такого великого тренера. До сих пор мы вместе, и я всегда могу обратиться к ней за любым советом, даже не касающимся спорта", - подчеркнула она.
Ирина Винер отдыхает в Пицунде с семьей. Она призналась, что поначалу не планировала устраивать пышное торжество и думала отметить день рождения в кругу семьи. Передумать ее заставило абхазское гостеприимство.