https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/viner-rasskazala-kogo-vidit-svoey-preemnitsey-1051852591.html

Винер рассказала, кого видит своей преемницей

Винер рассказала, кого видит своей преемницей

Sputnik Абхазия

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отметила свой 76-й день рождения в Абхазии во вторник, 30 июля. 30.07.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову видит своей преемницей президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik. Капранова приехала в Абхазию на один неполный день для того, чтобы поздравить своего тренера с праздником. "Ирина Александровна потрясающая. Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала, когда была еще ребенком, в руки такого великого тренера. До сих пор мы вместе, и я всегда могу обратиться к ней за любым советом, даже не касающимся спорта", - подчеркнула она.Ирина Винер отдыхает в Пицунде с семьей. Она призналась, что поначалу не планировала устраивать пышное торжество и думала отметить день рождения в кругу семьи. Передумать ее заставило абхазское гостеприимство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/v-krugu-samykh-blizkikh-irina-viner-otmetila-svoy-den-rozhdeniya-v-abkhazii-1051852371.html

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