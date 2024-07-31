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Индикативный план социально-экономического развития на 2025 год принял Кабмин Абхазии
Индикативный план социально-экономического развития на 2025 год принял Кабмин Абхазии
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в среду, 31 июля. 31.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в среду, 31 июля.Согласно документу, совокупный объем производства товаров, работ и услуг в следующем году составит 196,28 миллиарда рублей. 11,6 миллиарда придутся на сельское хозяйство, 59,3 миллиарда – на внешнеэкономическую деятельность. По прогнозам, объемы производства в 2025 году, без учета сельского хозяйства и показателей ВЭД составят 125,3 миллиарда рублей. Одна из особенностей плана — впервые в нем были учтены индивидуальные предприниматели.
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абхазия, кабмин абхазии, новости
Индикативный план социально-экономического развития на 2025 год принял Кабмин Абхазии
СУХУМ, 31 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в среду, 31 июля.
На нем был утвержден Индикативный план социально-экономического развития страны на 2025 год.
Согласно документу, совокупный объем производства товаров, работ и услуг в следующем году составит 196,28 миллиарда рублей.
11,6 миллиарда придутся на сельское хозяйство, 59,3 миллиарда – на внешнеэкономическую деятельность.
По прогнозам, объемы производства в 2025 году, без учета сельского хозяйства и показателей ВЭД составят 125,3 миллиарда рублей. Одна из особенностей плана — впервые в нем были учтены индивидуальные предприниматели.