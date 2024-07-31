https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/indikativnyy-plan-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2025-god-prinyal-kabmin-abkhazii-1051855284.html

Индикативный план социально-экономического развития на 2025 год принял Кабмин Абхазии

Индикативный план социально-экономического развития на 2025 год принял Кабмин Абхазии

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в среду, 31 июля. 31.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-31T14:13+0300

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в среду, 31 июля.Согласно документу, совокупный объем производства товаров, работ и услуг в следующем году составит 196,28 миллиарда рублей. 11,6 миллиарда придутся на сельское хозяйство, 59,3 миллиарда – на внешнеэкономическую деятельность. По прогнозам, объемы производства в 2025 году, без учета сельского хозяйства и показателей ВЭД составят 125,3 миллиарда рублей. Одна из особенностей плана — впервые в нем были учтены индивидуальные предприниматели.

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