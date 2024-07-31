https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-1-avgusta-1051856849.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 августа

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 31.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-31T16:18+0300

2024-07-31T16:18+0300

2024-07-31T16:18+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1f/1051215870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc6aef799a1ef446512d073a339c9e2d.jpg

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В четверг, 1 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ночью дождь, днем без осадков.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до 29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии