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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 августа
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления. 31.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-31T16:18+0300
2024-07-31T16:18+0300
2024-07-31T16:18+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В четверг, 1 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ночью дождь, днем без осадков.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до 29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 августа
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В четверг, 1 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами ночью дождь, днем без осадков.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до 29°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.