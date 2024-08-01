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Ахба о погоде в Абхазии в августе

Ахба о погоде в Абхазии в августе

Sputnik Абхазия

О погоде в Абхазии в первой половине августа, в интервью радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба. 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T15:59+0300

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Ахба о погоде в Абхазии в августе Sputnik Абхазия Ахба о погоде в Абхазии в августе

По словам Ахба, последний месяц лета почти ничем не отличается от июля, единственное исключение в том, что западный перенос, который сопровождается повышенной влажностью, не наблюдается. "Дневные температуры будут держаться в пределах 27-32 градусов. После 3 августа будут меняться по нарастающей", - сообщила Лариса Ахба. Подробности слушайте в подкасте.

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