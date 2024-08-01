https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/akhba-o-pogode-v-abkhazii-v-avguste--1051860894.html
Ахба о погоде в Абхазии в августе
Ахба о погоде в Абхазии в августе
Sputnik Абхазия
О погоде в Абхазии в первой половине августа, в интервью радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба. 01.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-01T15:59+0300
2024-08-01T15:59+0300
2024-08-01T16:00+0300
радио
подкасты
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/01/1051861014_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4d5d95ccaf9fc7a2021d445ba11defbc.jpg
Ахба о погоде в Абхазии в августе
Sputnik Абхазия
Ахба о погоде в Абхазии в августе
По словам Ахба, последний месяц лета почти ничем не отличается от июля, единственное исключение в том, что западный перенос, который сопровождается повышенной влажностью, не наблюдается. "Дневные температуры будут держаться в пределах 27-32 градусов. После 3 августа будут меняться по нарастающей", - сообщила Лариса Ахба. Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/01/1051861014_71:0:960:667_1920x0_80_0_0_6e3fa2acafc7c39a624172b8aa734171.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Ахба о погоде в Абхазии в августе
15:59 01.08.2024 (обновлено: 16:00 01.08.2024)
О погоде в Абхазии в первой половине августа, в интервью радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба.
По словам Ахба, последний месяц лета почти ничем не отличается от июля, единственное исключение в том, что западный перенос, который сопровождается повышенной влажностью, не наблюдается.
"Дневные температуры будут держаться в пределах 27-32 градусов. После 3 августа будут меняться по нарастающей", - сообщила Лариса Ахба.
Подробности слушайте в подкасте
.