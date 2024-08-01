https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/meteorolog-rasskazala-kakoy-budet-pogoda-v-avguste-v-abkhazii-1051865422.html

Метеоролог рассказала, какой будет погода в августе в Абхазии

Метеоролог рассказала, какой будет погода в августе в Абхазии

Sputnik Абхазия

Температура воздуха днем будет держаться в пределах +27°С — +34°С, ночью - от +19°С до +22°С. 01.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Погода в августа в Абхазии мало будет отличаться от июльской, рассказала в эфире радио Sputnik метеоролог Лариса Ахба. Продолжительных осадков ожидать не стоит. При этом в первой декаде августа ожидается западный атлантический циклон. Максимальная дневная температура воздуха в Абхазии в августе может достигнуть +37°С. Температура морской воды сохранится на уровне +28°С.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии