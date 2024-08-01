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Метеоролог рассказала, какой будет погода в августе в Абхазии
Метеоролог рассказала, какой будет погода в августе в Абхазии
Sputnik Абхазия
Температура воздуха днем будет держаться в пределах +27°С — +34°С, ночью - от +19°С до +22°С. 01.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-01T16:00+0300
2024-08-01T16:00+0300
2024-08-01T21:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Погода в августа в Абхазии мало будет отличаться от июльской, рассказала в эфире радио Sputnik метеоролог Лариса Ахба. Продолжительных осадков ожидать не стоит. При этом в первой декаде августа ожидается западный атлантический циклон. Максимальная дневная температура воздуха в Абхазии в августе может достигнуть +37°С. Температура морской воды сохранится на уровне +28°С.
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погода в абхазии
Метеоролог рассказала, какой будет погода в августе в Абхазии
16:00 01.08.2024 (обновлено: 21:00 01.08.2024)
Температура воздуха днем будет держаться в пределах +27°С — +34°С, ночью - от +19°С до +22°С.
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Погода в августа в Абхазии мало будет отличаться от июльской, рассказала в эфире радио Sputnik метеоролог Лариса Ахба.
Продолжительных осадков ожидать не стоит. При этом в первой декаде августа ожидается западный атлантический циклон.
“И когда он сталкивается с нашими местными циркуляционными воздушными массами, погода может резко ухудшиться. Но дело в том, что очаг этих фронтов зарождается далеко от нас, и пока до нас дойдут, они могут разрушиться или ослабнуть. То есть их влияние несущественное. Влияние южных фронтов как и в июле сильнее, чем западных”, - пояснила Ахба.
Максимальная дневная температура воздуха в Абхазии в августе может достигнуть +37°С. Температура морской воды сохранится на уровне +28°С.