https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/novuyu-pescheru-obnaruzhili-na-bzybskom-khrebte-1051858529.html

Новую пещеру обнаружили на Бзыбском хребте

Новую пещеру обнаружили на Бзыбском хребте

Sputnik Абхазия

В Абхазии расположено четыре самых глубоких пещер мира, в республику регулярно приезжают спелеологические экспедиции. 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T09:00+0300

2024-08-01T09:00+0300

2024-08-01T09:00+0300

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Ранее не открытую пещеру обнаружили на Бзыбском хребте, сказал в эфире радио Sputnik руководитель экспедиции Сергей Левашев.В июле в Абхазии прошел первый этап экспедиции Российского союза спелеологов по изучению глубочайших пещер мира.По словам Левашева, часть группы взобралась на хребет до горы Напра пешком, восхождение заняло 11 часов. Остальные добрались на вертолете всего за 8 минут. Итогом поисков стало открытие новой пещеры, которая сейчас изучается.Следующий этап работ продлится с 28 сентября по 20 октября. Левашев подчеркнул, что Абхазия интересовала спелеологов еще в советское время, но за десятилетия многие данные были утеряны. Сейчас для ученых главное - создать среду, в которой могли бы проводиться крупномасштабные исследования. Глава экспедиции выразил уверенность в том, что несмотря на то, что в республике уже найдены четыре самые глубокие пещеры мира, возможно в будущем будут найдены те, которые побьют эти рекорды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/samokhin-rasskazal-o-rezultatakh-mayskoy-ekspeditsii-po-izucheniyu-pescher-abkhazii-1051181491.html

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