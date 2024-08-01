https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/novuyu-pescheru-obnaruzhili-na-bzybskom-khrebte-1051858529.html
Новую пещеру обнаружили на Бзыбском хребте
Новую пещеру обнаружили на Бзыбском хребте
Sputnik Абхазия
В Абхазии расположено четыре самых глубоких пещер мира, в республику регулярно приезжают спелеологические экспедиции. 01.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-01T09:00+0300
2024-08-01T09:00+0300
2024-08-01T09:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
спелеологи
пещеры
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/15/1041057153_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_7618d03dfaef753cf78e9e18028d2283.jpg
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Ранее не открытую пещеру обнаружили на Бзыбском хребте, сказал в эфире радио Sputnik руководитель экспедиции Сергей Левашев.В июле в Абхазии прошел первый этап экспедиции Российского союза спелеологов по изучению глубочайших пещер мира.По словам Левашева, часть группы взобралась на хребет до горы Напра пешком, восхождение заняло 11 часов. Остальные добрались на вертолете всего за 8 минут. Итогом поисков стало открытие новой пещеры, которая сейчас изучается.Следующий этап работ продлится с 28 сентября по 20 октября. Левашев подчеркнул, что Абхазия интересовала спелеологов еще в советское время, но за десятилетия многие данные были утеряны. Сейчас для ученых главное - создать среду, в которой могли бы проводиться крупномасштабные исследования. Глава экспедиции выразил уверенность в том, что несмотря на то, что в республике уже найдены четыре самые глубокие пещеры мира, возможно в будущем будут найдены те, которые побьют эти рекорды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/samokhin-rasskazal-o-rezultatakh-mayskoy-ekspeditsii-po-izucheniyu-pescher-abkhazii-1051181491.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/15/1041057153_145:0:2456:1733_1920x0_80_0_0_f1da70c21186a40174cfeb63a197f870.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, спелеологи, пещеры
абхазия, новости, спелеологи, пещеры
Новую пещеру обнаружили на Бзыбском хребте
В Абхазии расположено четыре самых глубоких пещер мира, в республику регулярно приезжают спелеологические экспедиции.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Ранее не открытую пещеру обнаружили на Бзыбском хребте, сказал в эфире радио Sputnik руководитель экспедиции Сергей Левашев.
В июле в Абхазии прошел первый этап экспедиции Российского союза спелеологов по изучению глубочайших пещер мира.
По словам Левашева, часть группы взобралась на хребет до горы Напра пешком, восхождение заняло 11 часов. Остальные добрались на вертолете всего за 8 минут. Итогом поисков стало открытие новой пещеры, которая сейчас изучается.
"Такие исследования дают смысл жизни очень многим людям, которые этим занимаются. Они позволяют человеку понять, что он на своем месте, занимается тем, что у него хорошо получается, в чем он может быть полезен не только для себя, но и для других людей",- сказал он Левашев.
Следующий этап работ продлится с 28 сентября по 20 октября. Левашев подчеркнул, что Абхазия интересовала спелеологов еще в советское время, но за десятилетия многие данные были утеряны. Сейчас для ученых главное - создать среду, в которой могли бы проводиться крупномасштабные исследования.
Глава экспедиции выразил уверенность в том, что несмотря на то, что в республике уже найдены четыре самые глубокие пещеры мира, возможно в будущем будут найдены те, которые побьют эти рекорды.