https://sputnik-abkhazia.ru/20240802/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-3-i-4-avgusta-1051873753.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 августа

Sputnik Абхазия

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 02.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-02T20:32+0300

2024-08-02T20:32+0300

2024-08-02T20:32+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное - 754 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный: 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем до +32°С.Температура морской воды +28°С. ВВолнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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2024

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погода в абхазии