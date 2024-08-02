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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 августа
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 августа
Sputnik Абхазия
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 02.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-02T20:32+0300
2024-08-02T20:32+0300
2024-08-02T20:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное - 754 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный: 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем до +32°С.Температура морской воды +28°С. ВВолнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 августа
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное - 754 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный: 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем до +32°С.
Температура морской воды +28°С. В
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.