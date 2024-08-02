Жесткий, но справедливый: памяти Якуба Лакоба
15:00 02.08.2024 (обновлено: 18:24 02.08.2024)
© Sputnik / Марианна Кубрава Научная конференция по книге Екатерины Бебия
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
Абхазский общественный и политический деятель, лидер Народной партии Абхазии, юрист, правозащитник, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Якуб Лакоба родился 2 августа 1949 года.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Выдающийся деятель
Якуб Лакоба родился в Новом Афоне, окончил юридический факультет Московского государственного университета и стоял у истоков высшего юридического образования Абхазии. С 1979 по 1999 Лакоба был старшим преподавателем кафедры теории, истории, государственного и административного права юридического факультета Абхазского государственного университета.
"Якуб Васильевич Лакоба был выдающимся общественно-политическим деятелем, человеком с большой буквы, профессионал. Таких, к сожалению, в нашем обществе все меньше и меньше. Это человека, который всю жизнь посвятил служению своему народу, воссозданию абхазской государственности. С молодых лет он был участником национально-освободительного движения, занимал значительную роль", - сказал в интервью Sputnik председатель Народной партии Абхазии Шамиль Адзинба.
Он отметил, что Якуб Лакоба занимался исследованием истории Абхазии.
"Он был представителем известного рода, в котором были Нестор и Василий Лакоба. Он очень много посвятил историографии, через свою фамилию, через свой род раскрывал историю Абхазии - это очень полезно. История - это очень своеобразная наука, которую политики должны брать на вооружение и брать именно объективную историю, а не вымышленную", - добавил Адзинба.
10 июля 2022, 17:15
Общественный и политический деятель посвятил более 20 лет преподаванию "Теории государства и права" в Абхазском государственном университете.
"Он преподавал мне лично, когда мне посчастливилось поступить в АГУ в 1990 году. Одним из преподавателей был Якуб Васильевич Лакоба, его лекции были самыми интересными. Он был такой эпатажный, эмоциональный, всегда выходил за рамки узкой программы, с ним было очень интересно", - сказал Шамиль Адзинба.
Сторонник правды
Отстаивая свою точку зрения Якуб Лакоба был жестким, но справедливым, отметил лидер Народной партии Абхазии. "Справедливость - это синоним слова правда, а правда как говорится "глаза колит". Когда говоришь правду, ее надо говорить неприкрыто. Он был эпатажный, эмоциональный, шумный, но за этим надо видеть суть дела, то есть не форму, а содержание", - отметил Адзинба.
Якуб Лакоба был четвертым председателем Народной партии Абхазии, он возглавлял организацию с 1999 года.
"Партия всегда была на острие всех политических проблем еще с довоенных времен. Ее основали перед войной, и эта партия всегда защищала интересы многонационального народа Абхазии и Абхазского государства. Задача партии как была, так и остается - участвовать во всех политических процессах в жизнедеятельности нашего государства, участвовать в выборах на всех уровнях. Мы продолжаем дело партии, которая зародилась более 32 лет назад", - подчеркнул Шамиль Адзинба.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Якуб Лакоба работал заместителем председателя Комитета Общества Красного Креста Абхазии по внешним связям и праву, занимался доставкой оружия и медикаментов.
С 1996 по 1999 он был главным редактором партийной газеты "Кьараз" и одновременно возглавлял объединенную Сухумскую организацию Народной Партии Абхазии. С 1999 Лакоба вступил в должность председателя Политсовета НПА. В 2004 году Якуб Лакоба выдвигался на пост президента Абхазии. Он ушел из жизни 9 июля 2022 года.