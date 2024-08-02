https://sputnik-abkhazia.ru/20240802/zhestkiy-no-spravedlivyy-pamyati-yakuba-lakoba-1051872880.html

Жесткий, но справедливый: памяти Якуба Лакоба

Жесткий, но справедливый: памяти Якуба Лакоба

Sputnik Абхазия

Абхазский общественный и политический деятель, лидер Народной партии Абхазии, юрист, правозащитник, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Якуб Лакоба родился... 02.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-02T15:00+0300

2024-08-02T15:00+0300

2024-08-02T18:24+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikВыдающийся деятельЯкуб Лакоба родился в Новом Афоне, окончил юридический факультет Московского государственного университета и стоял у истоков высшего юридического образования Абхазии. С 1979 по 1999 Лакоба был старшим преподавателем кафедры теории, истории, государственного и административного права юридического факультета Абхазского государственного университета.Он отметил, что Якуб Лакоба занимался исследованием истории Абхазии."Он был представителем известного рода, в котором были Нестор и Василий Лакоба. Он очень много посвятил историографии, через свою фамилию, через свой род раскрывал историю Абхазии - это очень полезно. История - это очень своеобразная наука, которую политики должны брать на вооружение и брать именно объективную историю, а не вымышленную", - добавил Адзинба.Общественный и политический деятель посвятил более 20 лет преподаванию "Теории государства и права" в Абхазском государственном университете."Он преподавал мне лично, когда мне посчастливилось поступить в АГУ в 1990 году. Одним из преподавателей был Якуб Васильевич Лакоба, его лекции были самыми интересными. Он был такой эпатажный, эмоциональный, всегда выходил за рамки узкой программы, с ним было очень интересно", - сказал Шамиль Адзинба.Сторонник правдыОтстаивая свою точку зрения Якуб Лакоба был жестким, но справедливым, отметил лидер Народной партии Абхазии. "Справедливость - это синоним слова правда, а правда как говорится "глаза колит". Когда говоришь правду, ее надо говорить неприкрыто. Он был эпатажный, эмоциональный, шумный, но за этим надо видеть суть дела, то есть не форму, а содержание", - отметил Адзинба.Якуб Лакоба был четвертым председателем Народной партии Абхазии, он возглавлял организацию с 1999 года.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Якуб Лакоба работал заместителем председателя Комитета Общества Красного Креста Абхазии по внешним связям и праву, занимался доставкой оружия и медикаментов.С 1996 по 1999 он был главным редактором партийной газеты "Кьараз" и одновременно возглавлял объединенную Сухумскую организацию Народной Партии Абхазии. С 1999 Лакоба вступил в должность председателя Политсовета НПА. В 2004 году Якуб Лакоба выдвигался на пост президента Абхазии. Он ушел из жизни 9 июля 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/narodnyy-politik-kakim-abkhaziya-zapomnit-yakuba-lakoba-1040180390.html

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