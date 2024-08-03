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Большие пробки образовались в Гагрском районе из-за падения деревьев на трассу
Большие пробки образовались в Гагрском районе из-за падения деревьев на трассу
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Около 60 гектаров подлеска загорелось в труднодоступной местности в районе села Багрыпста примерно в 08:30 1 августа. 03.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-03T10:25+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Многокилометровые пробки образовались на 10-м километре республиканской трассы Псоу - Ингур из-за двух упавших деревьев, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Как уточнили в ведомстве, причиной падения деревьев мог стать пожар, разгоревшийся районе села Багрыпста 1 августа. Коммунальные службы и спасатели ПСЧ Гагрского района приступили к расчистке трассы в 7:00 субботы. Примерные сроки завершения работ пока неизвестны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/abkhaziya-poka-ne-budet-prosit-pomoschi-u-rossii-v-tushenii-lesnogo-pozhara-v-gagre-1051864541.html
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Большие пробки образовались в Гагрском районе из-за падения деревьев на трассу
10:25 03.08.2024 (обновлено: 12:42 03.08.2024)
Около 60 гектаров подлеска загорелось в труднодоступной местности в районе села Багрыпста примерно в 08:30 1 августа.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Многокилометровые пробки образовались на 10-м километре республиканской трассы Псоу - Ингур из-за двух упавших деревьев, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
Как уточнили в ведомстве, причиной падения деревьев мог стать пожар, разгоревшийся районе села Багрыпста 1 августа.
Коммунальные службы и спасатели ПСЧ Гагрского района приступили к расчистке трассы в 7:00 субботы. Примерные сроки завершения работ пока неизвестны.