https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/bolshie-probki-obrazovalis-v-gagrskom-rayone-iz-za-padeniya-derevev-na-trassu-1051875340.html

Большие пробки образовались в Гагрском районе из-за падения деревьев на трассу

Большие пробки образовались в Гагрском районе из-за падения деревьев на трассу

Sputnik Абхазия

Около 60 гектаров подлеска загорелось в труднодоступной местности в районе села Багрыпста примерно в 08:30 1 августа. 03.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-03T10:25+0300

2024-08-03T10:25+0300

2024-08-03T12:42+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/03/1051875067_1:0:719:404_1920x0_80_0_0_4c80fda69785d6d7c88405a6ff830ed8.jpg

СУХУМ, 3 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Многокилометровые пробки образовались на 10-м километре республиканской трассы Псоу - Ингур из-за двух упавших деревьев, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Как уточнили в ведомстве, причиной падения деревьев мог стать пожар, разгоревшийся районе села Багрыпста 1 августа. Коммунальные службы и спасатели ПСЧ Гагрского района приступили к расчистке трассы в 7:00 субботы. Примерные сроки завершения работ пока неизвестны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/abkhaziya-poka-ne-budet-prosit-pomoschi-u-rossii-v-tushenii-lesnogo-pozhara-v-gagre-1051864541.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости