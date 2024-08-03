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Российские войска за сутки сбили 80 украинских дронов вне зоны СВО
Российские войска за сутки сбили 80 украинских дронов вне зоны СВО
Sputnik Абхазия
Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1975 военных, следует из сводки Министерства обороны России. 03.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-03T17:10+0300
2024-08-03T17:10+0300
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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 80 украинских беспилотников вне зоны специальной военной операции, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены две пусковые установки ЗРК С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ. Также поражены пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 беспилотник, 561 ЗРК, 16752 танка и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов, 24316 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240802/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-pyat-naselennykh-punktov-v-dnr-za-nedelyu-1051872746.html
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Российские войска за сутки сбили 80 украинских дронов вне зоны СВО
Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1975 военных, следует из сводки Министерства обороны России.
СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 80 украинских беспилотников вне зоны специальной военной операции, сообщает Министерство обороны России.
Всего средства ПВО за сутки сбили 140 дронов, ракету ЗРК Patriot, девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены две пусковые установки ЗРК С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ.
Также поражены пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 беспилотник, 561 ЗРК, 16752 танка и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов, 24316 единиц специальной военной автомобильной техники.