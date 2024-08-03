https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/rossiyskie-voyska-za-sutki-sbili-80-ukrainskikh-dronov-vne-zony-svo-1051876434.html

Российские войска за сутки сбили 80 украинских дронов вне зоны СВО

Российские войска за сутки сбили 80 украинских дронов вне зоны СВО

Sputnik Абхазия

Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1975 военных, следует из сводки Министерства обороны России. 03.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-03T17:10+0300

2024-08-03T17:10+0300

2024-08-03T17:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1f/1050027180_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_75a79e1ceadbb99ab3df502162b6c9f1.jpg

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 80 украинских беспилотников вне зоны специальной военной операции, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены две пусковые установки ЗРК С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ. Также поражены пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 беспилотник, 561 ЗРК, 16752 танка и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов, 24316 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240802/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-pyat-naselennykh-punktov-v-dnr-za-nedelyu-1051872746.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф