https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/snova-lidiruet-gagra-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-iyul-1051873104.html

Снова лидирует Гагра: "Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

Снова лидирует Гагра: "Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 7143 протокола за различные нарушения ПДД в июле. 03.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-03T09:00+0300

2024-08-03T09:00+0300

2024-08-03T09:00+0300

в абхазии

дтп

абхазия

мвд абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/13/1049875389_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a4b357b8794ebbe10250ea8447f9db1d.jpg

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Работники Госавтоинспекции Абхазии выписали 256 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в июле 2024 года.Второй месяц подряд по количеству выписанных за это административное нарушение протоколов лидирует Гагра. Если в июне она "обогнала" столицу всего на три штрафа, то спустя месяц разрыв составил 21 "письмо счастья".На предпоследней строчке Галский район с шестью штрафами, а самые трезвыеи автолюбители все еще в Ткуарчале – три протокола за месяц.Садиться за руль подшофе позволяют себе не только жители Абхазии, но и ее гости. Всего в июле штрафным санкциям подверглись 26 граждан иностранного государства – 23 из России, по одному из Казахстана, Татарстана и Узбекистана.Самому молодому нарушителю в июле было 18 лет – он из Гагры и младше своего июньского предшественника на три года. 71 год был самому старшему нетрезвому автомобилисту в июле, который также младше "лидера" возрастной категории за июнь на 12 лет.Изменений в этой категории нашего аналитического разбора с июня не произошло. "Золото" сумели отстоять нетрезвые автомобилисты в возрасте от 35 до 40 лет – всего 55 человек в июле, "серебро" вновь ушло к тем, кому от 30 до 35 лет – 49 человек, а "бронза" остается у "лихачей" в возрасте от 40 до 45 лет.Среди правонарушителей в июле восемь представительниц прекрасной половины человечества. Шесть из них были гостьями из Российской Федерации, две – из Сухума. Самой молодой из них 29 лет, а двум самым старшим по 47 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/letnee-protivostoyanie-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-iyun--1051708793.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

дтп, абхазия, мвд абхазии