https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/tri-avtomobilya-postradali-iz-za-padeniya-derevev-v-gagre-1051875514.html
Три автомобиля пострадали из-за падения деревьев в Гагре
Три автомобиля пострадали из-за падения деревьев в Гагре
Sputnik Абхазия
Два упавших дерева перекрыли республиканскую трассу у Холодной речки в Гагрском районе примерно в 7 часов утра. 03.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-03T11:17+0300
2024-08-03T11:17+0300
2024-08-03T11:17+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1b/1051482379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee4d92d84a1eb48dd50946fa32e897ee.jpg
СУХУМ, 3 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Три автомобиля были повреждены из-за падения деревьев на республиканской трассе, сообщил Sputnik начальник ПСЧ Гагрского района Давид Бганба. В результате происшествия никто не пострадал, работы по расчистке дороги продолжаются. По сообщению пресс-службы МВД, движение на 8-километре республиканской трассы частично восстановлено. Ситуация осложнена большим потоком автомобилей с обеих сторон. На месте несут службу несколько экипажей Госавтоинспекции. Начальник отдела ГАИ УВД по Гагрскому району Тенгиза Агрба уточнил, что причиной падения деревьев стали лесные пожары, и не исключил повторных случае в будущем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/bolshie-probki-obrazovalis-v-gagrskom-rayone-iz-za-padeniya-derevev-na-trassu-1051875340.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1b/1051482379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c5c38676b359065923598af666658aa.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Три автомобиля пострадали из-за падения деревьев в Гагре
Два упавших дерева перекрыли республиканскую трассу у Холодной речки в Гагрском районе примерно в 7 часов утра.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Три автомобиля были повреждены из-за падения деревьев на республиканской трассе, сообщил Sputnik начальник ПСЧ Гагрского района Давид Бганба.
В результате происшествия никто не пострадал, работы по расчистке дороги продолжаются.
"Деревья большие. На этот час удалось распилить и растащить около половины. Они не раз были подвержены пожарам, и их корневая система была ослаблена", — сказал Бганба.
По сообщению пресс-службы МВД, движение на 8-километре республиканской трассы частично восстановлено.
Ситуация осложнена большим потоком автомобилей с обеих сторон. На месте несут службу несколько экипажей Госавтоинспекции.
Начальник отдела ГАИ УВД по Гагрскому району Тенгиза Агрба уточнил, что причиной падения деревьев стали лесные пожары, и не исключил повторных случае в будущем.