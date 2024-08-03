https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/tri-avtomobilya-postradali-iz-za-padeniya-derevev-v-gagre-1051875514.html

Три автомобиля пострадали из-за падения деревьев в Гагре

Три автомобиля пострадали из-за падения деревьев в Гагре

Sputnik Абхазия

Два упавших дерева перекрыли республиканскую трассу у Холодной речки в Гагрском районе примерно в 7 часов утра. 03.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-03T11:17+0300

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Три автомобиля были повреждены из-за падения деревьев на республиканской трассе, сообщил Sputnik начальник ПСЧ Гагрского района Давид Бганба. В результате происшествия никто не пострадал, работы по расчистке дороги продолжаются. По сообщению пресс-службы МВД, движение на 8-километре республиканской трассы частично восстановлено. Ситуация осложнена большим потоком автомобилей с обеих сторон. На месте несут службу несколько экипажей Госавтоинспекции. Начальник отдела ГАИ УВД по Гагрскому району Тенгиза Агрба уточнил, что причиной падения деревьев стали лесные пожары, и не исключил повторных случае в будущем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/bolshie-probki-obrazovalis-v-gagrskom-rayone-iz-za-padeniya-derevev-na-trassu-1051875340.html

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