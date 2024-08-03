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Три автомобиля пострадали из-за падения деревьев в Гагре
Три автомобиля пострадали из-за падения деревьев в Гагре
Sputnik Абхазия
Два упавших дерева перекрыли республиканскую трассу у Холодной речки в Гагрском районе примерно в 7 часов утра. 03.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Три автомобиля были повреждены из-за падения деревьев на республиканской трассе, сообщил Sputnik начальник ПСЧ Гагрского района Давид Бганба. В результате происшествия никто не пострадал, работы по расчистке дороги продолжаются. По сообщению пресс-службы МВД, движение на 8-километре республиканской трассы частично восстановлено. Ситуация осложнена большим потоком автомобилей с обеих сторон. На месте несут службу несколько экипажей Госавтоинспекции. Начальник отдела ГАИ УВД по Гагрскому району Тенгиза Агрба уточнил, что причиной падения деревьев стали лесные пожары, и не исключил повторных случае в будущем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/bolshie-probki-obrazovalis-v-gagrskom-rayone-iz-za-padeniya-derevev-na-trassu-1051875340.html
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Три автомобиля пострадали из-за падения деревьев в Гагре

11:17 03.08.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукМашина МВД Абхазии по городу Гагра
Машина МВД Абхазии по городу Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 03.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Два упавших дерева перекрыли республиканскую трассу у Холодной речки в Гагрском районе примерно в 7 часов утра.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Три автомобиля были повреждены из-за падения деревьев на республиканской трассе, сообщил Sputnik начальник ПСЧ Гагрского района Давид Бганба.
В результате происшествия никто не пострадал, работы по расчистке дороги продолжаются.
"Деревья большие. На этот час удалось распилить и растащить около половины. Они не раз были подвержены пожарам, и их корневая система была ослаблена", — сказал Бганба.
По сообщению пресс-службы МВД, движение на 8-километре республиканской трассы частично восстановлено.
Ситуация осложнена большим потоком автомобилей с обеих сторон. На месте несут службу несколько экипажей Госавтоинспекции.
Начальник отдела ГАИ УВД по Гагрскому району Тенгиза Агрба уточнил, что причиной падения деревьев стали лесные пожары, и не исключил повторных случае в будущем.
Многокилометровая пробка образовалась в районе села Багрыпста - Sputnik Абхазия, 1920, 03.08.2024
В Абхазии
Большие пробки образовались в Гагрском районе из-за падения деревьев на трассу
10:25
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