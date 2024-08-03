https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/zavershilsya-pitsundskiy-muzykalnyy-festival--1051877362.html

Завершился Пицундский музыкальный фестиваль

Завершился Пицундский музыкальный фестиваль

Sputnik Абхазия

Пицундский фестиваль проходил 6 дней — с 29 июля по 3 августа. За это время артисты сыграли девять концертов. 03.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-03T23:12+0300

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ПИЦУНДА, 3 авг - Sputnik. Пицундский фестиваль завершился грандиозным концертом в стенах Патриаршьего собора. Артисты из семи стран представили зрителям 24 номера — инструментальные, вокальные и хоровые композиции. Гостей ждало много сюрпризов. Так, например, артисты из России и Армении Богдан Гуенок и Жан Мартиросян исполнили вместе с Государственной хоровой капеллой абхазскую народную песню "Ауардын". Еще одна из композиций на была посвящена памяти Заслуженного артиста Абхазии Назырбея Эбжноу. Завершился фестиваль, по традиции, абхазской песней. Государственная хоровая капелла исполнила "Шьардаамҭа" ("Долгие лета", прим.). Дирижировал худрук фестиваля Барас Куджба. Завершая мероприятие, Куджба поблагодарил всех участников и отметил, что порадовавшие зрителей музыканты приезжают в республику, как друзья, и очень верят в этот проект.Пицундский фестиваль проходит в Абхазии второй раз. В этом году он длился шесть дней. Артисты из Абхазии, России, Турции, Китая, Азербайджана, Беларуси и Армении представили девять концертных программ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/takie-obstoyatelstva-solovev-i-kudzhba-o-pitsundskom-festivale--1051833607.html

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