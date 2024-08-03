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https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/zavershilsya-pitsundskiy-muzykalnyy-festival--1051877362.html
Завершился Пицундский музыкальный фестиваль
Завершился Пицундский музыкальный фестиваль
Sputnik Абхазия
Пицундский фестиваль проходил 6 дней — с 29 июля по 3 августа. За это время артисты сыграли девять концертов. 03.08.2024, Sputnik Абхазия
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ПИЦУНДА, 3 авг - Sputnik. Пицундский фестиваль завершился грандиозным концертом в стенах Патриаршьего собора. Артисты из семи стран представили зрителям 24 номера — инструментальные, вокальные и хоровые композиции. Гостей ждало много сюрпризов. Так, например, артисты из России и Армении Богдан Гуенок и Жан Мартиросян исполнили вместе с Государственной хоровой капеллой абхазскую народную песню "Ауардын". Еще одна из композиций на была посвящена памяти Заслуженного артиста Абхазии Назырбея Эбжноу. Завершился фестиваль, по традиции, абхазской песней. Государственная хоровая капелла исполнила "Шьардаамҭа" ("Долгие лета", прим.). Дирижировал худрук фестиваля Барас Куджба. Завершая мероприятие, Куджба поблагодарил всех участников и отметил, что порадовавшие зрителей музыканты приезжают в республику, как друзья, и очень верят в этот проект.Пицундский фестиваль проходит в Абхазии второй раз. В этом году он длился шесть дней. Артисты из Абхазии, России, Турции, Китая, Азербайджана, Беларуси и Армении представили девять концертных программ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/takie-obstoyatelstva-solovev-i-kudzhba-o-pitsundskom-festivale--1051833607.html
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новости, культура, пицундский орган, абхазия, музыкальные фестивали
новости, культура, пицундский орган, абхазия, музыкальные фестивали

Завершился Пицундский музыкальный фестиваль

23:12 03.08.2024 (обновлено: 23:27 03.08.2024)
© SputnikЗавершился Пицундский музыкальный фестиваль
Завершился Пицундский музыкальный фестиваль - Sputnik Абхазия, 1920, 03.08.2024
© Sputnik
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Пицундский фестиваль проходил 6 дней — с 29 июля по 3 августа. За это время артисты сыграли девять концертов.
ПИЦУНДА, 3 авг - Sputnik. Пицундский фестиваль завершился грандиозным концертом в стенах Патриаршьего собора.
Артисты из семи стран представили зрителям 24 номера — инструментальные, вокальные и хоровые композиции.
Гостей ждало много сюрпризов. Так, например, артисты из России и Армении Богдан Гуенок и Жан Мартиросян исполнили вместе с Государственной хоровой капеллой абхазскую народную песню "Ауардын".
Еще одна из композиций на была посвящена памяти Заслуженного артиста Абхазии Назырбея Эбжноу.
Завершился фестиваль, по традиции, абхазской песней. Государственная хоровая капелла исполнила "Шьардаамҭа" ("Долгие лета", прим.). Дирижировал худрук фестиваля Барас Куджба.
Завершая мероприятие, Куджба поблагодарил всех участников и отметил, что порадовавшие зрителей музыканты приезжают в республику, как друзья, и очень верят в этот проект.
"Это не просто замечательные музыканты, это благородные прекрасные люди, которые помогают нашему фестивалю, приезжают исключительно на дружеских отношениях, верят в наш проект, в наш фестиваль, в наш город и в нашу страну," - сказал он.
Пицундский фестиваль проходит в Абхазии второй раз. В этом году он длился шесть дней. Артисты из Абхазии, России, Турции, Китая, Азербайджана, Беларуси и Армении представили девять концертных программ.
Такие обстоятельства: Соловьев и Куджба о Пицундском фестивале - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2024
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Такие обстоятельства: Соловьев и Куджба о Пицундском фестивале
29 июля, 14:41
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