https://sputnik-abkhazia.ru/20240804/lesnoy-pozhar-v-gagrskom-rayone-likvidirovan-1051883956.html

Лесной пожар в Гагрском районе ликвидирован

Лесной пожар в Гагрском районе ликвидирован

Sputnik Абхазия

Подлесок, растущий вдоль республиканской трассы в районе села Багрыпста загорелся утром 1 августа, очаги располагались в труднодоступных местах. 04.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Пожар в селе Багрыпста в Гагрском районе был ликвидирован вечером в субботу, 3 августа, сообщил Sputnik начальник районной ПСЧ Давид Бганба.Подлесок вдоль республиканской трассы в районе села Багрыпста загорелся утром 1 августа, пламя охватило около 60 гектаров. Оно добралось и до дачи Сталина "Холодная речка", там частично обгорело одно окно. К ночи 1 августа пламя было локализовано. Оставшиеся очаги располагались в труднодоступных местах, пожарные контролировали, чтобы жилые дома и пансионаты были вне угрозы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/tri-avtomobilya-postradali-iz-za-padeniya-derevev-v-gagre-1051875514.html

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