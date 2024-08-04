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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 августа
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует барическое поле пониженного давления. 04.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-04T22:56+0300
2024-08-04T22:56+0300
2024-08-04T23:56+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В понедельник, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление, пониженное –756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем от +28°С до +32°С. Температура морской воды +28°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 августа
22:56 04.08.2024 (обновлено: 23:56 04.08.2024)
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В понедельник, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление, пониженное –756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем от +28°С до +32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.