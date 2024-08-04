https://sputnik-abkhazia.ru/20240804/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-5-avgusta-1051885089.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 августа

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует барическое поле пониженного давления. 04.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-04T22:56+0300

2024-08-04T22:56+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В понедельник, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление, пониженное –756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем от +28°С до +32°С. Температура морской воды +28°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии