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Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей в G20
Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей в G20
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Россия в июне стала страной с самым низким уровнем безработицы в странах "Большой двадцатки", сообщает РИА Новости. 04.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Россия в июне стала страной с самым низким уровнем безработицы в странах "Большой двадцатки", сообщает РИА Новости.За Россией следуют Япония и Мексика с 2,6% и Южная Корея с 2,8%. У остальных крупнейших экономик мира показатель выходит за 3%. Самая острая ситуация в Южной Африке, там безработица уже четыре года не опускается ниже 30%.В то же время в ряде стран безработица увеличивается. На 0,1 процентного пункта она подросла в США (4,1%), Германии (6%), Италии (7%) и Австралии (4,1%).
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Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей в G20
СУХУМ, 4 июл - Sputnik.
Россия в июне стала страной с самым низким уровнем безработицы в странах "Большой двадцатки", сообщает РИА Новости
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По сообщению Росстата, в первый месяц лета показатель обновил исторический минимум и составил 2,4%.
За Россией следуют Япония и Мексика с 2,6% и Южная Корея с 2,8%. У остальных крупнейших экономик мира показатель выходит за 3%. Самая острая ситуация в Южной Африке, там безработица уже четыре года не опускается ниже 30%.
В то же время в ряде стран безработица увеличивается. На 0,1 процентного пункта она подросла в США (4,1%), Германии (6%), Италии (7%) и Австралии (4,1%).