https://sputnik-abkhazia.ru/20240804/rossiya-v-iyune-stala-stranoy-s-samoy-nizkoy-bezrabotitsey-v-g20-1051878351.html

Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей в G20

Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей в G20

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Россия в июне стала страной с самым низким уровнем безработицы в странах "Большой двадцатки", сообщает РИА Новости. 04.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-04T09:46+0300

2024-08-04T09:46+0300

2024-08-04T09:46+0300

россия

новости

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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Россия в июне стала страной с самым низким уровнем безработицы в странах "Большой двадцатки", сообщает РИА Новости.За Россией следуют Япония и Мексика с 2,6% и Южная Корея с 2,8%. У остальных крупнейших экономик мира показатель выходит за 3%. Самая острая ситуация в Южной Африке, там безработица уже четыре года не опускается ниже 30%.В то же время в ряде стран безработица увеличивается. На 0,1 процентного пункта она подросла в США (4,1%), Германии (6%), Италии (7%) и Австралии (4,1%).

https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/nazvan-uroven-bezrabotitsy-v-sukhume-1050328539.html

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