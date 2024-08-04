https://sputnik-abkhazia.ru/20240804/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-novoselovka-pervaya-v-dnr-1051882472.html

ВС России освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР

Sputnik Абхазия

Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных, следует из сообщения Минобороны России. 04.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-04T14:36+0300

2024-08-04T14:36+0300

2024-08-04T14:36+0300

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО сбит украинский самолет Су-27, тринадцать снарядов HIMARS, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотника, 82 из них —вне зоны спецоперации. Всего с начала СВО уничтожены: 633 самолета, 278 вертолетов, 29141 БПЛА, 561 ЗРК, 16764 танка и других боевых бронированных машины, 1395 боевых машин РСЗО, 12813 орудий полевой артиллерии и минометов, 24354 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240802/svo-f-16--poslednee-vundervaffe-pered-kapitulyatsiey-kievskogo-rezhima-1051866651.html

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