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Американо-румынский "Огненный щит-2024" в Молдове: цели и средства

Американо-румынский "Огненный щит-2024" в Молдове: цели и средства

Sputnik Абхазия

США и НАТО отводят Молдове в "международном разделении труда" единственную роль антироссийского плацдарма. 06.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-06T12:42+0300

2024-08-06T12:42+0300

2024-08-06T12:42+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательРеспублика должна послужить "гегемону" инструментом, расходным материалом в войне с Россией. На это ориентирована "помощь" Запада, и серия ежегодных натовских маневров на территории РМ. И совсем неслучайно появилась информация об использовании молдавских аэродромов и воздушного пространства истребителями F-16 киевского режима.На военных полигонах Молдовы 5 – 23 августа проходят американо-румынские военные учения "Огненный щит-2024" с участием молдавской армии. Декларированная цель маневров – развитие оперативных возможностей, повышение оперативной совместимости действующих частей и подразделений. Реальная перспектива – дальнейшее движение республики в НАТО, выход на огневой рубеж региональной эскалации, и самоуничтожение Молдовы в войне с Россией по украинскому образцу.Военное ведомство РМ накануне предупредило сограждан об активном перемещении по дорогам общего пользования военной техники. Беспрецедентное развертывание в сопредельной Румынии 30 июля двух американских бомбардировщиков B-52H Stratofortress состоялось без предупреждения, хотя стратегические B-52H гораздо больше угрожают спокойствию и безопасности населения всего Причерноморского региона. Там, где США и НАТО начинают активно защищать мир и порядок, всегда начинаются войны и другие бедствия (вспоминаем Вьетнам, Ирак, Югославию, Афганистан, Ливию, Сирию).На территории Молдовы ранее, в мае, отгремели натовские военные учения Swift Response 2024 ("Быстрый ответ") с участием мотопехотной бригады "Молдова", батальона спецназначения "Молния" и подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии США на двух транспортных самолетах C-130 "Геркулес". В апреле прошло учение военнослужащих США, Румынии и Молдавии Joint Combined Exchange Training 2024 ("Совместная тренировка по комбинированному обмену"), также под руководством американского командования. Войска трех стран отрабатывали десантирование, оперативное развертывание сил спецназа в районе учебного центра "Дечебал" в Маркулештах, над полигоном мотопехотной бригады "Молдова" в Бельцах и в других "горячих точках" РМ. Представители американского командования откровенно заявили, что маневры предназначены "для тренировки сил специального назначения США в странах, в которых… однажды придется действовать". Такие учения явно не соответствуют нейтральному (по конституции) статусу Молдовы.НАТО – начало концаВесьма тревожна для региона информация о вероятности боевого применения украинских F-16 с румынских авиабаз – транзитом через воздушное пространство и аэродромы Молдовы. Пентагону и НАТО так удобнее всего. К примеру, в Одесской области военный аэродром Лиманское расположен всего в 4 км от границы РМ, аэродром близ Болграда – в 11 км от Молдовы и в 36 км от Румынии (легко уйти от российских ракетных ударов).Военный конфликт – не экспромт, и требует значительной подготовки. Вашингтон и Брюссель более десяти лет расширяют военное присутствие на территории Молдовы: ежегодно с 2009-го проводят совместные американо-молдавские учения Joint Combined Exchange Training, осваивают плацдарм спецназа близ населенного Бульбоака (в 10 км от Приднестровья), и вложили в "реновацию" этого объекта миллионы долларов.Премьер-министр Молдовы и генеральный секретарь НАТО в 2016 году подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. В зоне Приднестровского конфликта альянс видимой роли не играет, но в Брюсселе считают необходимым вывод из региона российских миротворцев. Приоритет США и НАТО – ликвидация Приднестровья.Прозападная (пронатовская) политика президента Майи Санду привела к росту военного бюджета РМ в 2024 году до 1,96 млрд леев – на 262 млн леев больше, чем в 2023-м. Продолжаются идеологическая обработка военнослужащих РМ и переформатирование национальной армии по стандартам НАТО (в соответствии с проектом "Армия-2030"). "Шефы" из Германии, Франции и США передали Молдове несколько партий вооружения (БТР "Пиранья", автотехника, беспилотники, пулеметы, снайперские винтовки и боеприпасы). После заключения соглашения с РМ в области обороны Франция готова "усилить сотрудничество в сфере обучения и подготовки молдавских военных", а также отправить в регион до 1500 бойцов Иностранного легиона.Молдова и ЕС в мае подписали военное де-факто соглашение, и глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил: "Молдова стала первой страной, заключившей партнёрское соглашение по безопасности и обороне с Европейским союзом… Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества". Согласно документу, Кишинев активизирует обмен разведданными с Евросоюзом, шире откроет доступ на территорию Молдовы вооруженных сил западных стран, увеличит количество совместных учений, присоединится к совместной программе закупок вооружений в ЕС. Практически сразу после заключения соглашения Кишинев начал стягивать военную технику к границам Приднестровья, 60 процентов населения которого составляют русские и украинцы, включая более 200 тысяч российских граждан."Новая реальность" и перспективы дальнейшего движения Молдовы в НАТО – это милитаризация республики, эскалация на Приднестровском или ином направлении, самоуничтожение в войне с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, нато, сша, молдавия, политика