https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-7-avgusta-1051913575.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 августа

Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 августа

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В среду, 7 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел... 06.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-06T16:55+0300

2024-08-06T16:55+0300

2024-08-07T08:41+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051888469_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_1bf3a0117b12ff914654790dda9e9709.jpg

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В среду, 7 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление, пониженное –757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии