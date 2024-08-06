https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-7-avgusta-1051913575.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 августа
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В среду, 7 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел... 06.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-06T16:55+0300
2024-08-06T16:55+0300
2024-08-07T08:41+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051888469_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_1bf3a0117b12ff914654790dda9e9709.jpg
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В среду, 7 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление, пониженное –757 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051888469_0:512:1365:1536_1920x0_80_0_0_a688650274f0c35e1623ec8a459ff812.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 августа
16:55 06.08.2024 (обновлено: 08:41 07.08.2024)
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В среду, 7 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление, пониженное –757 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до 23°С, днем до +32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.