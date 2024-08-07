https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/ekzistentsialnaya-drama-premera-spektaklya-antigona-proshla-v-sukhume-1051926334.html

Экзистенциальная драма: премьера спектакля "Антигона" прошла в Сухуме

Экзистенциальная драма: премьера спектакля "Антигона" прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

Показы спектакля "Антигона" в исполнении актеров Государственного молодежного театра состоятся 8 и 21 августа на сцене Абхазского драмтеатра. 07.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-07T23:22+0300

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Премьера спектакля "Антигона" Государственного молодежного тетра Абхазии прошла в Сухуме в среду, 7 августа.Как рассказала Sputnik режиссер постановки Виктория Печерникова, "Антигона" - это экзистенциальная пьеса французского драматурга Жана Ануя, основанная на сюжете древней мифологии и дополненная его собственным переосмыслением.Главная тема пьесы, по мнению Печерниковой, это столкновение интересов правящей системы и простого человека, который борется за свою правду. Это делает сюжет актуальным во все времена. Россиянкам Виктории Печерниковой и сценографу, художнику по костюмам Ульяне Ереминой впервые довелось работать с абхазским театром. Все началось в июне, когда их пригласил в республику директор Молодежного театра Аслан Еник."Изначально работа велась удаленно, а непосредственно с актерами я познакомилась 25 июня. До этого я была в Абхазии, но как турист. А в этот раз ваша страна мне открылась с другой стороны", - сказала режиссер.Если семь лет назад отдых в Абхазии пошел не по плану, то нынешний визит Печерниковой кардинально изменило ее мнение как о самой стране, так и о людях, которые тут живут. Что касается труппы, российский режиссер почувствовала себя частью одной большой театральной семьи."Она нас берегут, заботятся о нас, окружили гостеприимством и теплотой. Это настоящая семья, в которую нас приняли. Это мой 32-й или 33-й спектакль, и я могу сказать честно, что это самый теплый театр, в котором я когда-либо работала", - призналась она.Первый день показа любой своей постановки Виктория Печерникова воспринимает, как "сдачу спектакля" зрителям и не считает премьерой. Премьера, по ее собственной сложившейся традиции, это второй день показа, который она не посещает."Это такой мой ритуал. Я не прихожу на премьеры, даже выхожу из театра. Я прихожу только на поклон и принимать поздравления", - призналась режиссер.Печерникова добавила, что языковой барьер немного осложнял работу над спектаклем. Помогло то, что интонации на абхазском и русском языках во многом совпадают и то, что пьесу частично перевели в 1970-х годах. Этот перевод адаптировал Аслан Еник. Печерникова призналась, что за последние месяцы начала понимать некоторые фразы на абхазском языке, у нее даже появились любимые словосочетания. Но в тоже время, по ее наблюдениям, она стала хуже говорить по-русски."У меня идет полное погружение в абхазскую культуру. Они (артисты, прим.) настолько щедро делятся культурой, этикетом, что я, в первую очередь, многое поняла о себе. Для меня и Ульяны Ереминой – это огромный человеческий опыт", - сказала режиссер.Мысль о том, что скоро нужно будет покинуть Абхазию и расстаться с полюбившимся театром, огорчает Печерникову. При этом она не исключает, что ей все же удастся вернуться в республику следующим летом, несмотря на плотный график, расписанный на четыре года вперед.Виктория Печерникова добавила, что рассматривает возможность организации участия Государственного молодежного театра со спектаклем "Антигона" в российских фестивалях национальных театров. Уже поступило два таких предложения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/pechernikova-o-postanovke-antigona-v-molodezhnom-teatre-eto-pro-svobodu---1051567157.html

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