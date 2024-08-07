https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/grazhdanin-abkhazii-zaochno-prigovoren-k-19-godam-tyurmy-za-ubiystvo-yaponchika-1051915895.html
Гражданин Абхазии заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за убийство Япончика
Гражданин Абхазии заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за убийство Япончика
Sputnik Абхазия
Криминальный авторитет Япончик был убит в 2009 году в Москве. 07.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-07T14:45+0300
2024-08-07T14:45+0300
2024-08-07T14:45+0300
абхазия
россия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038725850_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_eb2314d1b70f84cb63db8442485c7588.jpg
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Мосгорсуд заочно приговорил гражданина Абхазии Астамура Бутба к 19 годам колонии строгого режима за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает РИА Новости. Следствие и суд установили, что преступную группу, в состав которой вошли Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев и граждане Абхазии Нугзар Папава и Астамур Бутба, нанял Илья Симония, который таким образом хотел вернуть себе статус вора в законе.Нугзар Папава должен был вести скрытое наблюдение за Япончиком, передавать данные о его передвижениях сообщникам и обеспечивать отход исполнителя убийства Астамура Бутба.Преступление произошло 9 октября 2009 года у ресторана "Тайский слон" в Москве. Астамур Бутба, сидя в кузове припаркованной рядом "Газели", выстрелил в Иванькова из снайперской винтовки, а Нугзар Папава и Каха Газзаев помогли ему скрыться с места преступления.Впоследствии Каха Газзаев, Муртази Шадания и Джамбул Джанашия были приговорены к длительным тюремным срокам, Папава также был заочно приговорен к 16 годам заключения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/sud-prigovoril-nugzara-papba-k-16-godam-tyurmy-po-delu-ob-ubiystve-yaponchika-1047947677.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038725850_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_2e8ca27bb58dccaf9565da18a68e04f1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, новости
Гражданин Абхазии заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за убийство Япончика
Криминальный авторитет Япончик был убит в 2009 году в Москве.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Мосгорсуд заочно приговорил гражданина Абхазии Астамура Бутба к 19 годам колонии строгого режима за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает РИА Новости.
Дело слушалось заочно, так как Бутба находится в международном розыске.
Следствие и суд установили, что преступную группу, в состав которой вошли Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев и граждане Абхазии Нугзар Папава и Астамур Бутба, нанял Илья Симония, который таким образом хотел вернуть себе статус вора в законе.
Нугзар Папава должен был вести скрытое наблюдение за Япончиком, передавать данные о его передвижениях сообщникам и обеспечивать отход исполнителя убийства Астамура Бутба.
Преступление произошло 9 октября 2009 года у ресторана "Тайский слон" в Москве. Астамур Бутба, сидя в кузове припаркованной рядом "Газели", выстрелил в Иванькова из снайперской винтовки, а Нугзар Папава и Каха Газзаев помогли ему скрыться с места преступления.
Впоследствии Каха Газзаев, Муртази Шадания и Джамбул Джанашия были приговорены к длительным тюремным срокам, Папава также был заочно приговорен к 16 годам заключения.