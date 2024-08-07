https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/grazhdanin-abkhazii-zaochno-prigovoren-k-19-godam-tyurmy-za-ubiystvo-yaponchika-1051915895.html

Гражданин Абхазии заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за убийство Япончика

Гражданин Абхазии заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за убийство Япончика

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Криминальный авторитет Япончик был убит в 2009 году в Москве. 07.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-07T14:45+0300

2024-08-07T14:45+0300

2024-08-07T14:45+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Мосгорсуд заочно приговорил гражданина Абхазии Астамура Бутба к 19 годам колонии строгого режима за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщает РИА Новости. Следствие и суд установили, что преступную группу, в состав которой вошли Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев и граждане Абхазии Нугзар Папава и Астамур Бутба, нанял Илья Симония, который таким образом хотел вернуть себе статус вора в законе.Нугзар Папава должен был вести скрытое наблюдение за Япончиком, передавать данные о его передвижениях сообщникам и обеспечивать отход исполнителя убийства Астамура Бутба.Преступление произошло 9 октября 2009 года у ресторана "Тайский слон" в Москве. Астамур Бутба, сидя в кузове припаркованной рядом "Газели", выстрелил в Иванькова из снайперской винтовки, а Нугзар Папава и Каха Газзаев помогли ему скрыться с места преступления.Впоследствии Каха Газзаев, Муртази Шадания и Джамбул Джанашия были приговорены к длительным тюремным срокам, Папава также был заочно приговорен к 16 годам заключения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/sud-prigovoril-nugzara-papba-k-16-godam-tyurmy-po-delu-ob-ubiystve-yaponchika-1047947677.html

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