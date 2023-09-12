https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/sud-prigovoril-nugzara-papba-k-16-godam-tyurmy-po-delu-ob-ubiystve-yaponchika-1047947677.html
Суд приговорил Нугзара Папава к 16 годам тюрьмы по делу об убийстве Япончика
Суд приговорил Нугзара Папава к 16 годам тюрьмы по делу об убийстве Япончика
Криминальный авторитет Япончик был убит в 2009 году в Москве. В его убийстве обвиняются Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, Нугзар Папава и... 12.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-12T17:57+0300
2023-09-12T17:57+0300
2023-09-12T18:24+0300
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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Московский суд вынес заочный приговор гражданину Абхазии Нугзару Папава, причастному к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Об этом сообщает Следственный комитет России.Следствие и суд установили, что преступную группу, в состав которой вошли Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев и граждане Абхазии Нугзар Папава и Астамур Бутба, нанял Илья Симония, который таким образом хотел вернуть себе статус вора в законе. Нугзар Папава должен был вести скрытое наблюдение за Япончиком, передавать данные о его передвижениях сообщникам и обеспечивать отход исполнителя убийства Астамура Бутба. Преступление произошло 9 октября 2009 года у ресторана "Тайский слон" в Москве. Астамур Бутба, сидя в кузове припаркованной рядом "Газели", выстрелил в Иванькова из снайперской винтовки, а Нугзар Папава и Каха Газзаев помогли ему скрыться с места преступления.Впоследствии Каха Газзаев, Муртази Шадания и Джамбул Джанашия были приговорены к длительным тюремным срокам. Папава и Бутба уехали в Абхазию, Илья Симония также сбежал. Они были объявлены в международный розыск.Кроме того, в Абхазии Нугзар Папава проходит обвиняемым по делу о похищении жителя республики Омара Мирцхулава, за освобождение которого он и его соучастники требовали 50 миллионов рублей. По решению суда Папава находится под домашним арестом. Астамур Бутба в свою очередь был одним из обвиняемых в деле о разбойном нападении на офис "Амра-Банка" в Сухуме. Сухумский городской суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/genprokuratura-abkhazii-doprosila-obvinyaemogo-po-delu-ob-ubiystve-yaponchika-1037108884.html
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Суд приговорил Нугзара Папава к 16 годам тюрьмы по делу об убийстве Япончика
17:57 12.09.2023 (обновлено: 18:24 12.09.2023)
Криминальный авторитет Япончик был убит в 2009 году в Москве. В его убийстве обвиняются Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, Нугзар Папава и Астамур Бутба, которых, по версии следствия, нанял другой представитель преступного мира – Илья Симония.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik.
Московский суд вынес заочный приговор гражданину Абхазии Нугзару Папава, причастному к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Об этом сообщает
Следственный комитет России.
Папава приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Следствие и суд установили, что преступную группу, в состав которой вошли Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев и граждане Абхазии Нугзар Папава и Астамур Бутба, нанял Илья Симония, который таким образом хотел вернуть себе статус вора в законе.
Нугзар Папава должен был вести скрытое наблюдение за Япончиком, передавать данные о его передвижениях сообщникам и обеспечивать отход исполнителя убийства Астамура Бутба.
Преступление произошло 9 октября 2009 года у ресторана "Тайский слон" в Москве. Астамур Бутба, сидя в кузове припаркованной рядом "Газели", выстрелил в Иванькова из снайперской винтовки, а Нугзар Папава и Каха Газзаев помогли ему скрыться с места преступления.
Впоследствии Каха Газзаев, Муртази Шадания и Джамбул Джанашия были приговорены к длительным тюремным срокам. Папава и Бутба уехали в Абхазию, Илья Симония также сбежал. Они были объявлены в международный розыск.
Кроме того, в Абхазии Нугзар Папава проходит обвиняемым
по делу о похищении жителя республики Омара Мирцхулава, за освобождение которого он и его соучастники требовали 50 миллионов рублей. По решению суда Папава находится под домашним арестом.
Астамур Бутба в свою очередь был одним из обвиняемых в деле о разбойном нападении на офис "Амра-Банка" в Сухуме. Сухумский городской суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества.