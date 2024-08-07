https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/kollektivu-mid-predstavili-novogo-ministra-1051917117.html

Коллективу МИД представили нового министра

Коллективу МИД представили нового министра

Sputnik Абхазия

Указом президента Абхазии 6 августа 2024 года Сергей Шамба был назначен главой внешнеполитического ведомства. 07.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-07T13:16+0300

2024-08-07T13:16+0300

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу Министерства иностранных дел нового министра Сергея Шамба. Гунба отметил, что Сергей Шамба внес свой вклад в национально-освободительное движение Абхазии и послевоенное становление республики. И в самом МИДе он - человек не новый, за его плечами около 13 лет руководства этим ведомством.Гунба выразил надежду на то, что опыт и профессионализм нового министра послужат для достижения наиболее благоприятных внешнеполитических условий для Абхазии.Сам Сергей Шамба вспомнил о трудностях, с которыми сталкивалась абхазская дипломатия в прошлом, и отметил, что сейчас времена тоже непростые. Идет переустройство мировой системы, и Абхазия включена в эти процессы.Сергей Шамба занимал пост министра иностранных дел Абхазии с 1997 по 2004 годы. В июне 2004 года подал в отставку, выставив свою кандидатуру на пост президента Абхазии. В декабре 2004 года вновь назначен на должность министра иностранных дел. В июне 2020 года Сергей Шамба был назначен Секретарем Совбеза Абхазии, 6 августа 2024 года - министром иностранных дел Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/biografiya-sergeya-shamba--1051911210.html

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