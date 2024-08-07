https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/nanba-ob-aeroporte-u-nas-net-obyazatelstv-ne-podkreplennykh-istochnikami-finansirovaniya-1051921585.html

Нанба об аэропорте: у нас нет обязательств, не подкрепленных источниками финансирования

Нанба об аэропорте: у нас нет обязательств, не подкрепленных источниками финансирования

Sputnik Абхазия

Ранее акционерное общество "Аэро менеджмент" (ранее АО "Дарт") выразило претензию Министерству экономики Абхазии о возмещении расходов на подготовку проектной... 07.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-07T17:46+0300

2024-08-07T17:46+0300

2024-08-07T17:46+0300

абхазия

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Проект по реконструкции международного аэропорта Сухум реализуется в четком соответствии с межправительственным соглашением, и на сегодняшний день у Абхазии нет обязательств, не обеспеченных источниками финансирования, заявил на пресс-конференции вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. Для реализации проекта возникла необходимость привлечения займа. Заимодавцем выступала компания "Дарт", заемщиком - РУП "Международный аэропорт "Сухум". Речь шла о сумме в 120 миллионов рублей, которая напрямую должна была пойти на оплату проектно-сметной документации реконструкции аэродромной инфраструктуры. Абхазская сторона стала лишь юридическим собственником средств, они оставались у компании "Дарт".Нанба пояснил, что претензия в адрес Минэка заключается в том, что, по мнению компании, ведомство нарушило условия соглашения о намерениях, а, если быть точнее, условие о соблюдении эксклюзивности. Компания настаивает на том, что абхазская сторона нарушила условие об эксклюзивности, не заключила государственно-частное партнерство с "Дартом" и привлекла к реализации проекта третью сторону.По словам министра, представители компании сами принимали активное участие в разработке межправительственного соглашения и совещаниях по вопросу реконструции, и "Дарт" был одним из трех участников конкурса на реализацию проекта."В этом конкурсе участвовала и компания "Дарт", что опровергает их тезис о нарушении соглашения о намерении, так как нелогично было бы участвовать в конкурсе, если они не были бы согласны с этими нормами и правилами", - подчеркнул он.Победитель был утвержден решением сопредседателей межправкомиссии, им стала компания "Инфраструктурное развитие". Нанба добавил, что если сложить все финансовые претензии, то получится сумма в 242 миллиона рублей. "Дарт" считает, что абхазская сторона должна компенсировать средства, потраченные на проектно-сметную документацию. "В договоре займа и агентском договоре четко определены цели. Средства были переданы на разработку проектно-сметной документации аэродромной части. "Дарт", ссылаясь на определенные факторы, приняла решение о финансировании средств на разработку проектно-сметной документации по АВК (аэровокзального комплекса, прим.)", - сказал Нанба. Министр подчеркну, что абхазская сторона на это не соглашалась, никаких договоренностей не было. Компания приняла это решение самостоятельно и выделила на проект АВК дополнительные деньги. В соглашении о государственно-частном партнерстве прописано, что частный инвестор обязуется компенсировать затраты расходов на разработку проектно-сметной документации, добавил Джансух Нанба. Сейчас стороны пытаются прийти к общему мнению и дать возможность выбранному инвестору реализовать свою обязательства.Нанба пояснил, что проектная документация, которую разрабатывала компания "Дарт", потеряла свою актуальность. "Инфраструктурное развитие" готовит собственные проекты как по аэродромной, так и по аэровокзальной частям. Сейчас проекты проходят экспертизу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/minek-abkhazii-otvetil-na-pretenziyu-potentsialnogo-investora-rekonstruktsii-aeroporta-1051909241.html

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