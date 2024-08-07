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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/pochti-13-tysyach-sigaret-pytalas-vyvezti-v-rossiyu-zhitelnitsa-abkhazii-1051914438.html
Почти 13 тысяч сигарет пыталась вывезти в Россию жительница Абхазии
Почти 13 тысяч сигарет пыталась вывезти в Россию жительница Абхазии
Sputnik Абхазия
В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар. 07.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-07T10:49+0300
2024-08-07T10:49+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Жительница Абхазии пыталась вывезти в Россию 640 пачек сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни. По словам начальника таможенного поста "Адлер" Алексея Быкова, тайники были оборудованы в порогах по обеим сторонам машины, извлечь товар можно было только после демонтажа пластит, закрывающих полости. Всего было изъято 640 пачек сигарет с абхазскими акцизными марками. Машина и табачная продукция изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240518/krasnodarskie-tamozhenniki-presekli-vvoz-krupnoy-tabachnoy-kontrabandy-iz-abkhazii-v-rossiyu--1051117283.html
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Почти 13 тысяч сигарет пыталась вывезти в Россию жительница Абхазии

10:49 07.08.2024
© Foto / Пресс-служба по г. Сочи Краснодарской таможни Задержан Мерседес с тайниками
Задержан Мерседес с тайниками - Sputnik Абхазия, 1920, 07.08.2024
© Foto / Пресс-служба по г. Сочи Краснодарской таможни
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В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Жительница Абхазии пыталась вывезти в Россию 640 пачек сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого сидела подозреваемая, осмотрели с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Он и выявил тайники.
По словам начальника таможенного поста "Адлер" Алексея Быкова, тайники были оборудованы в порогах по обеим сторонам машины, извлечь товар можно было только после демонтажа пластит, закрывающих полости. Всего было изъято 640 пачек сигарет с абхазскими акцизными марками.
Машина и табачная продукция изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
Краснодарские таможенники пресекли ввоз крупной табачной контрабанды из Абхазии в Россию - Sputnik Абхазия, 1920, 18.05.2024
Краснодарские таможенники пресекли ввоз крупной табачной контрабанды из Абхазии в Россию
18 мая, 10:20
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