https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/pochti-13-tysyach-sigaret-pytalas-vyvezti-v-rossiyu-zhitelnitsa-abkhazii-1051914438.html

Почти 13 тысяч сигарет пыталась вывезти в Россию жительница Абхазии

Почти 13 тысяч сигарет пыталась вывезти в Россию жительница Абхазии

Sputnik Абхазия

В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар. 07.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-07T10:49+0300

2024-08-07T10:49+0300

2024-08-07T10:49+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Жительница Абхазии пыталась вывезти в Россию 640 пачек сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни. По словам начальника таможенного поста "Адлер" Алексея Быкова, тайники были оборудованы в порогах по обеим сторонам машины, извлечь товар можно было только после демонтажа пластит, закрывающих полости. Всего было изъято 640 пачек сигарет с абхазскими акцизными марками. Машина и табачная продукция изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240518/krasnodarskie-tamozhenniki-presekli-vvoz-krupnoy-tabachnoy-kontrabandy-iz-abkhazii-v-rossiyu--1051117283.html

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