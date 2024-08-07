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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 августа

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует барическое поле пониженного давления. 07.08.2024, Sputnik Абхазия

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2024-08-07T17:09+0300

2024-08-08T00:09+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В четверг, 8 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное –759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии