https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/zasedanie-soveta-bezopasnosti-proshlo-v-sukhume-1051917663.html

Заседание Совета Безопасности Абхазии прошло в Сухуме

Заседание Совета Безопасности Абхазии прошло в Сухуме

Sputnik Абхазия

Указом от 6 августа 2024 года новым секретарем Совбеза был назначен Рауль Лолуа. 07.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-07T13:41+0300

2024-08-07T13:41+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В Сухуме прошло заседание Совета безопасности Абхазии под председательством президента Аслана Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания поблагодарил экс-секретаря Совбеза Сергея Шамба за проделанную работу и представил нового секретаря Рауля Лолуа. Лолуа отметил, что в Абхазии "никогда не было легких времен" и, учитывая международные процессы, необходимо предпринять определенные действия. "Мы намерены активно взаимодействовать с нашими силовыми структурами, и приложим максимум усилий, чтобы работа была эффективна и направлена на обеспечение безопасности нашего государства", - сказал он.Члены Совбеза обсудили и другие вопросы внутренней и внешней политики Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/biografiya-raulya-lolua--1051911333.html

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