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Заседание Совета Безопасности Абхазии прошло в Сухуме
Заседание Совета Безопасности Абхазии прошло в Сухуме
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Указом от 6 августа 2024 года новым секретарем Совбеза был назначен Рауль Лолуа. 07.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-07T13:41+0300
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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В Сухуме прошло заседание Совета безопасности Абхазии под председательством президента Аслана Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания поблагодарил экс-секретаря Совбеза Сергея Шамба за проделанную работу и представил нового секретаря Рауля Лолуа. Лолуа отметил, что в Абхазии "никогда не было легких времен" и, учитывая международные процессы, необходимо предпринять определенные действия. "Мы намерены активно взаимодействовать с нашими силовыми структурами, и приложим максимум усилий, чтобы работа была эффективна и направлена на обеспечение безопасности нашего государства", - сказал он.Члены Совбеза обсудили и другие вопросы внутренней и внешней политики Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/biografiya-raulya-lolua--1051911333.html
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Заседание Совета Безопасности Абхазии прошло в Сухуме
13:41 07.08.2024 (обновлено: 13:50 07.08.2024)
Указом от 6 августа 2024 года новым секретарем Совбеза был назначен Рауль Лолуа.
СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В Сухуме прошло заседание Совета безопасности Абхазии под председательством президента Аслана Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания поблагодарил экс-секретаря Совбеза Сергея Шамба за проделанную работу и представил нового секретаря Рауля Лолуа.
"Важно выстроить работу, нацеленную на необходимость анализа угроз и вызовов национальной безопасности в современных условиях, и выработке мер по их предупреждению", - сказал он.
Лолуа отметил, что в Абхазии "никогда не было легких времен" и, учитывая международные процессы, необходимо предпринять определенные действия.
"Мы намерены активно взаимодействовать с нашими силовыми структурами, и приложим максимум усилий, чтобы работа была эффективна и направлена на обеспечение безопасности нашего государства", - сказал он.
Члены Совбеза обсудили и другие вопросы внутренней и внешней политики Абхазии.