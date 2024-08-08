https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/blagotvoritelnyy-kontsert-v-podderzhku-fridonny-avidzba-proshel-na-gume---1051926859.html

Благотворительный концерт в поддержку Фридонны Авидзба прошел на "Гуме"

Благотворительный концерт в поддержку Фридонны Авидзба прошел на "Гуме"

Sputnik Абхазия

У 11-летней Фридонны острый лимфобластный лейкоз. Курсы химиотерапии и пересадка костного мозга в израильской клинике обойдутся в 25,8 миллиона рублей. 08.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-08T00:07+0300

2024-08-08T00:07+0300

2024-08-08T00:07+0300

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Благотворительный концерт в поддержку 11-летней Фридонны Авидзба прошел на культурно-деловой площадке "Гума" в среду, 7 августа. В концерте приняли участие детские вокальные и танцевальные коллективы, а также взрослые артисты. Она уточнила, что благотворительный вечер организован совместно с культурно-благотворительным фондом "Ашана" по инициативе музыкальной студии Саиды Габниа.Директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия поблагодарила организаторов вечера и всех, кто его посетил, за поддержку, оказанную Фридонне Авидзба. Она отметила, что за 12 лет работы фонда еще не было такого единения, как в последние дни. "Меньше чем за десять дней мы с вами собрали более 21 миллиона рублей. Это огромная сумма и показатель того, что в беде наш народ объединяется и становится единым целым", - сказала Джинджолия. Абхазская певица Саида Габниа поделилась тем, как ей пришла в голову идея организовать благотворительный концерт. "Когда я открыла социальные сети и увидела эту информацию (о Фридонне Авидзба, прим.), первая моя мысль была о том, чем можно было бы ей помочь. Дети пока на каникулах, и я подумала, что мне будет сложно их собрать, но мысль о благотворительном концерте зародилась уже тогда. И потом мне пришло сообщение от ученицы: "Саида Романовна, можно мы организуем концерт для Фридонны?", - сказала Габниа. У 11-летней Фридонны острый лимфобластный лейкоз. Курсы химиотерапии и пересадка костного мозга в клинике в Израиле обойдутся в 25,8 миллиона рублей. О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале @fondashana или на официальном сайте фонда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/bolee-123-milliona-rubley-sobral-fond-ashana-na-lechenie-detey-v-2023-godu-1051658307.html

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