https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/bolee-60-chelovek-postradali-v-kurskoy-oblasti-iz-za-obstrelov-vsu-1051935305.html
Более 60 человек пострадали в Курской области из-за обстрелов ВСУ
Более 60 человек пострадали в Курской области из-за обстрелов ВСУ
Sputnik Абхазия
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5:30 около тысячи украинских диверсантов перешли в наступление с целью захвата... 08.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-08T22:13+0300
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. 66 человек, в том числе девять детей, пострадали из-за украинских обстрелов Курской области с 6 по 8 августа, сообщает Минздрав России. По словам министра Михаила Мурашко, всем обратившимся оказывают медицинскую помощь."Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Лекарственные препараты, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме", - подчеркнул он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/khagba-o-situatsii-v-kurskoy-oblasti-voennaya-avantyura-budet-serezno-nakazana--1051928455.html
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Более 60 человек пострадали в Курской области из-за обстрелов ВСУ
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5:30 около тысячи украинских диверсантов перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. 66 человек, в том числе девять детей, пострадали из-за украинских обстрелов Курской области с 6 по 8 августа, сообщает Минздрав России.
38 пострадавших находятся в областных медицинских учреждениях. 9 человек, среди которых военкор Евгений Поддубный, эвакуированы в Москву.
По словам министра Михаила Мурашко, всем обратившимся оказывают медицинскую помощь.
"Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Лекарственные препараты, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме", - подчеркнул он.