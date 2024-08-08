Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/deputaty-gorsobraniya-izmenili-tarify-na-vodu-v-sukhume-1051935132.html
Депутаты Горсобрания изменили тарифы на воду в Сухуме
Депутаты Горсобрания изменили тарифы на воду в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Сухумского горсобрания рассмотрели вопрос изменения тарифов на воду. 08.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-08T22:03+0300
2024-08-08T22:03+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455363_0:235:2806:1813_1920x0_80_0_0_cc9f9e8b19aa824154cebe30fbd799dc.jpg
СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Сухумского горсобрания рассмотрели вопрос изменения тарифов на воду. Глава столицы Беслан Эшба предложил повысить цену с 4 до 5 рублей за кубометр. Городские власти мотивировали решение тем, что “Водоканал” - дотационное предприятие. Собираемость за воду низкая, хотя бесперебойное обеспечение ею населения требует больших затрат. Вопрос вызвал споры. Депутат Виктор Акуция предложил оставить тариф прежним для горожан, которые установят счетчики. Выслушав аргументы депутатов, Беслан Эшба отозвал свое предложение о повышении цен на воду.По итогам обсуждения установлены ежемесячные тарифы за 1 кубометр воды для разных категорий потребителей: Вопрос установления тарифа на полив земельных участков, депутатами был отклонен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/sukhumskie-deputaty-progolosovali-protiv-peredachi-doma-dalya-v-respublikanskuyu-sobstvennost-1051933663.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455363_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_7d44d46b90a130c4471fb0f54ae0e3ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, сухум
абхазия, новости, сухум

Депутаты Горсобрания изменили тарифы на воду в Сухуме

22:03 08.08.2024
© Sputnik / Акоп КущянОтключение воды
Отключение воды - Sputnik Абхазия, 1920, 08.08.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться
СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Сухумского горсобрания рассмотрели вопрос изменения тарифов на воду.
Глава столицы Беслан Эшба предложил повысить цену с 4 до 5 рублей за кубометр. Городские власти мотивировали решение тем, что “Водоканал” - дотационное предприятие. Собираемость за воду низкая, хотя бесперебойное обеспечение ею населения требует больших затрат.
Вопрос вызвал споры. Депутат Виктор Акуция предложил оставить тариф прежним для горожан, которые установят счетчики. Выслушав аргументы депутатов, Беслан Эшба отозвал свое предложение о повышении цен на воду.
По итогам обсуждения установлены ежемесячные тарифы за 1 кубометр воды для разных категорий потребителей:
для жителей, у которых установлены счетчики — 4 рубля;
для жителей, у которых не установлены счетчики — 10 рублей;
для госорганов и бюджетных учреждений — 70 рублей;
для промышленных, хозрасчетных и коммерческих организаций — 100 рублей;
для предприятий, организаций и учреждений, не подведомственных Абхазии, — 210 рублей.
Вопрос установления тарифа на полив земельных участков, депутатами был отклонен.
Дом Даля в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 08.08.2024
В Абхазии
Сухумские депутаты проголосовали против передачи дома Даля в республиканскую собственность
17:47
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0