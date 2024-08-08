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Депутаты Горсобрания изменили тарифы на воду в Сухуме
Депутаты Горсобрания изменили тарифы на воду в Сухуме
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Сухумского горсобрания рассмотрели вопрос изменения тарифов на воду. 08.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Сухумского горсобрания рассмотрели вопрос изменения тарифов на воду. Глава столицы Беслан Эшба предложил повысить цену с 4 до 5 рублей за кубометр. Городские власти мотивировали решение тем, что “Водоканал” - дотационное предприятие. Собираемость за воду низкая, хотя бесперебойное обеспечение ею населения требует больших затрат. Вопрос вызвал споры. Депутат Виктор Акуция предложил оставить тариф прежним для горожан, которые установят счетчики. Выслушав аргументы депутатов, Беслан Эшба отозвал свое предложение о повышении цен на воду.По итогам обсуждения установлены ежемесячные тарифы за 1 кубометр воды для разных категорий потребителей: Вопрос установления тарифа на полив земельных участков, депутатами был отклонен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/sukhumskie-deputaty-progolosovali-protiv-peredachi-doma-dalya-v-respublikanskuyu-sobstvennost-1051933663.html
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Депутаты Горсобрания изменили тарифы на воду в Сухуме
СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Сухумского горсобрания рассмотрели вопрос изменения тарифов на воду.
Глава столицы Беслан Эшба предложил повысить цену с 4 до 5 рублей за кубометр. Городские власти мотивировали решение тем, что “Водоканал” - дотационное предприятие. Собираемость за воду низкая, хотя бесперебойное обеспечение ею населения требует больших затрат.
Вопрос вызвал споры. Депутат Виктор Акуция предложил оставить тариф прежним для горожан, которые установят счетчики. Выслушав аргументы депутатов, Беслан Эшба отозвал свое предложение о повышении цен на воду.
По итогам обсуждения установлены ежемесячные тарифы за 1 кубометр воды для разных категорий потребителей:
для жителей, у которых установлены счетчики — 4 рубля;
для жителей, у которых не установлены счетчики — 10 рублей;
для госорганов и бюджетных учреждений — 70 рублей;
для промышленных, хозрасчетных и коммерческих организаций — 100 рублей;
для предприятий, организаций и учреждений, не подведомственных Абхазии, — 210 рублей.
Вопрос установления тарифа на полив земельных участков, депутатами был отклонен.