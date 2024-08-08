https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/sukhumskie-deputaty-progolosovali-protiv-peredachi-doma-dalya-v-respublikanskuyu-sobstvennost-1051933663.html

Сухумские депутаты проголосовали против передачи дома Даля в республиканскую собственность

Сухумские депутаты проголосовали против передачи дома Даля в республиканскую собственность

Sputnik Абхазия

Архитектурный памятник, построенный инженером Александром Далем в конце XIX века, входит в список объектов историко-культурного наследия. 08.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-08T17:47+0300

2024-08-08T17:47+0300

2024-08-08T17:47+0300

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Сухумского горсобрания проголосовали против передачи дома Даля в республиканскую собственность. По словам советника правительства по правовым вопросам Лаши Цаава, объект числится за Минкультом, но еще с советских времен были прописаны люди. Из-за государство не могло выделить средства на его реставрацию.Цаава отметил, что по сложному вопросу прошло 13 судебных заседаний. Люди, которые не приезжали в Абхазию в послевоенные годы были выписаны, доли остальных выкупили. Он уточнил, что по закону государство не могло сразу забрать квартиры, формально они должны были перейти в собственность администрации города. "Сегодня юридически часть здания в республиканской собственности, а часть — в муниципальной. Мы хотим перевести это здание в единый имущественный комплекс", — сказал он.Цаава сказал, что в планах Кабмина, "как минимум", срочно накрыть здание крышей, чтобы сохранить его. Однако у депутатов Сухумского городского собрания возник вопрос, не могут ли после передачи здания в республиканскую собственность его приватизировать и передать частному лицу. Лаша Цаава пояснил, что это объект историко-культурного наследия, и без согласия депутатов Парламента его приватизировать невозможно.Депутаты проголосовали. По итогам пятеро из них были "за", шестеро против, еще пятеро воздержались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160424/1018025932.html

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