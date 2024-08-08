https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/moskva-vystupila-za-vyrabotku-soglasheniya-mezhdu-gruziey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1051932240.html

Москва выступила за выработку соглашения между Грузией, Абхазией и Южной Осетией

Москва выступила за выработку соглашения между Грузией, Абхазией и Южной Осетией

Sputnik Абхазия

В ночь c 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала столицу Южной Осетии, Цхинвал. Началась война, которая длилась пять дней. 08.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-08T15:20+0300

2024-08-08T15:20+0300

2024-08-08T15:20+0300

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Москва выступила за выработку соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Эти юридические обязательства станут гарантией от повторения событий августа 2008 года. Захарова добавила, что актуальность этих задач лишь возрастает из-за попыток Запада воспользоваться противоречиями внутри региона для того, чтобы накалить ситуацию у российских границ. "Россия готова и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа, в том числе оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом в целях установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в общем для них регионе", — сказала Захарова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/bezopasnost-i-gumanitarnye-voprosy-obsudili-na-61-m-raunde-zhenevskikh-diskussiy-1051476306.html

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