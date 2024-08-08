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Память жертв войны в Южной Осетии почтили в Сухуме
Память жертв войны в Южной Осетии почтили в Сухуме
Sputnik Абхазия
В ночь c 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала столицу Южной Осетии, Цхинвал. 08.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-08T22:54+0300
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Память жертв войны в Южной Осетии почтили в Сухуме в четверг, 8 августа. На площади у драмтеатра вечером состоялась ежегодная акция "Свеча памяти". Ее участники из огней выложили дату войны - 8 августа 2008 года, и слово "Помним". В акции приняли участие руководство Абхазии, посол Южной Осетии Олег Боциев, посол России Михаил Шургалин, военные, общественность. Российский посол Михаил Шургалин отметил, что грузинские "головорезы покрыли несмываемым позором и грузинские знамена, и граждан Грузии, напав на спящий мирный Цхинвал". "В результате боевых действий российских вооруженных сил в Пятидневной войне стали возможными победа и последующее признание Южной Осетии и Абхазии суверенными независимыми государствами. Сегодня Россия обеспечивает и надежно гарантирует суверенитет, безопасность и независимость обеих молодых закавказских республик", - подчеркнул дипломат. Слова поддержки от имени руководства и народа Абхазии выразил первый вице-премьер, министр энергетики Джансух Нанба. Он подчеркнул, что самоотверженность и мужественность осетинского народа, своевременная реакция миротворческого контингента и решительность руководства России, применившая военную силу для принуждения Грузии к миру, позволили спасти Южную Осетию от уничтожения. "Абхазский народ вместе с югоосетинским народом разделяет боль и хранит память погибших в ходе боевых действий", - сказал Нанба. Организаторами акции "Свеча памяти" выступили Госкомспорта и Министерство культуры Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/moskva-vystupila-za-vyrabotku-soglasheniya-mezhdu-gruziey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1051932240.html
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абхазия, новости, южная осетия
Память жертв войны в Южной Осетии почтили в Сухуме
В ночь c 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала столицу Южной Осетии, Цхинвал.
СУХУМ, 8 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Память жертв войны в Южной Осетии почтили в Сухуме в четверг, 8 августа.
На площади у драмтеатра вечером состоялась ежегодная акция "Свеча памяти". Ее участники из огней выложили дату войны - 8 августа 2008 года, и слово "Помним".
В акции приняли участие руководство Абхазии, посол Южной Осетии Олег Боциев, посол России Михаил Шургалин, военные, общественность.
Российский посол Михаил Шургалин отметил, что грузинские "головорезы покрыли несмываемым позором и грузинские знамена, и граждан Грузии, напав на спящий мирный Цхинвал".
"В результате боевых действий российских вооруженных сил в Пятидневной войне стали возможными победа и последующее признание Южной Осетии и Абхазии суверенными независимыми государствами. Сегодня Россия обеспечивает и надежно гарантирует суверенитет, безопасность и независимость обеих молодых закавказских республик", - подчеркнул дипломат.
Слова поддержки от имени руководства и народа Абхазии выразил первый вице-премьер, министр энергетики Джансух Нанба.
Он подчеркнул, что самоотверженность и мужественность осетинского народа, своевременная реакция миротворческого контингента и решительность руководства России, применившая военную силу для принуждения Грузии к миру, позволили спасти Южную Осетию от уничтожения.
"Абхазский народ вместе с югоосетинским народом разделяет боль и хранит память погибших в ходе боевых действий", - сказал Нанба.
Организаторами акции "Свеча памяти" выступили Госкомспорта и Министерство культуры Абхазии.