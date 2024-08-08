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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 августа
Sputnik Абхазия
Cиноптическая обстановка на черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, погоду по-прежнему формирует теплый сектор циклона. 08.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-08T17:05+0300
2024-08-08T17:05+0300
2024-08-08T17:05+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 авг - Spuntik. В пятницу, 9 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление 759 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 августа
Cиноптическая обстановка на черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, погоду по-прежнему формирует теплый сектор циклона.
СУХУМ, 8 авг - Spuntik. В пятницу, 9 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление 759 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.