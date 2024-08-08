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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 августа

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 августа

Sputnik Абхазия

Cиноптическая обстановка на черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, погоду по-прежнему формирует теплый сектор циклона. 08.08.2024, Sputnik Абхазия

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2024-08-08T17:05+0300

2024-08-08T17:05+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 авг - Spuntik. В пятницу, 9 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление 759 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии