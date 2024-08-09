https://sputnik-abkhazia.ru/20240809/chetyre-redkikh-vidov-primatov-poyavyatsya-v-sukhumskom-pitomnike-1051936036.html

Четыре редких видов приматов появятся в Сухумском питомнике

Четыре редких видов приматов появятся в Сухумском питомнике

Sputnik Абхазия

В Сухумском обезьяньем питомнике содержится около 500 приматов 11 видов. Там работают ученые, проводятся геронтологические и психологические исследования... 09.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-09T09:00+0300

2024-08-09T09:00+0300

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сухумский питомник обезьян нииэпит

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Четыре редких вида приматов появятся в Сухумском обезьяньем питомнике, рассказал корреспонденту Sputnik директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия. Это мартышка Вольфа, мартышка Бразза, краснохвостые обезьяны и бурые капуцины. Их доставят уже в этом месяце. Три недели обезьяны будут на карантине, затем их разместят в вольерах, где их смогут увидеть посетители. Сегодня в Сухумском обезьяньем питомнике содержится около 500 приматов 11 видов. Самые распространенные — макаки-резусы и павианы-гамадрилы, самые редкие — мангабеи, черные обезьяны с хохолком. Двух особей этого вида НИИЭПиТ приобрел недавно.В НИЭПиТе продолжается научная деятельность. На протяжении десятилетий идут геронтологические исследования, совместно с Институтом Гамалеи идет исследование коклюша, а с Астраханской областной больницей ведет питомник работу по психологии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240107/takie-obstoyatelstva-mikvabiya-o-rabote-niiepit-v-2023-godu--1049685029.html

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