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Сандро Цимцба взял серебро на первенстве Европы по боксу
Сандро Цимцба взял серебро на первенстве Европы по боксу
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Сандро Цимцба взял серебро на первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. 10.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Сандро Цимцба взял серебро на первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет.Он уступил боксеру из Армении в финале соревнования, сообщил Госкомспорта Абхазии.Боксер из Абхазии был воспитанником тренеров ДЮСШ №1 Гагрского района Эдгара Кирия и Элизбара Джологуа, его первый тренер — Владимир Шульгин.
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абхазия, россия, бокс, спорт
Сандро Цимцба взял серебро на первенстве Европы по боксу
22:07 10.08.2024 (обновлено: 22:21 10.08.2024)
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Сандро Цимцба взял серебро на первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет.
Он уступил боксеру из Армении в финале соревнования, сообщил Госкомспорта Абхазии.
Цимцба — победитель первенства России среди юношей 13-14 лет. В Боснии и Герцеговине он выступал в составе сборной России в весовой категории 63 килограмма.
Боксер из Абхазии был воспитанником тренеров ДЮСШ №1 Гагрского района Эдгара Кирия и Элизбара Джологуа, его первый тренер — Владимир Шульгин.