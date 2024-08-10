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Сандро Цимцба взял серебро на первенстве Европы по боксу

Сандро Цимцба взял серебро на первенстве Европы по боксу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Сандро Цимцба взял серебро на первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. 10.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Сандро Цимцба взял серебро на первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет.Он уступил боксеру из Армении в финале соревнования, сообщил Госкомспорта Абхазии.Боксер из Абхазии был воспитанником тренеров ДЮСШ №1 Гагрского района Эдгара Кирия и Элизбара Джологуа, его первый тренер — Владимир Шульгин.

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