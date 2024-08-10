https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/sukhumskiy-zaplyv-swimsukhum-2024-startoval--1051946666.html

Сухумский заплыв SwimSukhum 2024 стартовал

Сухумский заплыв SwimSukhum 2024 стартовал

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Сухумский заплыв SwimSukhum 2024 стартовал с причала "Апра" утром 10 августа. 10.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-10T09:35+0300

2024-08-10T09:35+0300

2024-08-10T09:48+0300

в абхазии

спорт

абхазия

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0a/1051946500_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1d88ee8871ccbfee299f7798e18ce86d.jpg

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Сухумский заплыв SwimSukhum 2024 стартовал с причала "Апра" утром 10 августа.Участники финишировали на пляже MarNero примерно в 09:30.Первой среди женщин на дистанции 3000 метров стала воспитанница заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного Роксана Гилязетдинова.17-летняя спортсменка сейчас занимается триатлоном в Ростове-на-Дону. Она финишировала за 54 минуты. Первым среди мужчин в заплыве на 3000 метров на SwimSukhum 2024 финишировал Евгений Сабиров из Белгорода. Он преодолел дистанцию за 58 минут.В программу заплыва входит несколько дистанций: на 500, 1000 и 3000 метров. Есть варианты и для участников до 16 лет — 100, 200 и 300 метров.В этом году заплыв благотворительный — все вырученные средства будут направлены на лечение Фридонны Авидзба.Организаторы заплыва — Федерация триатлона Абхазии и компания "А-Мобайл". Партнеры — Sputnik Абхазия, ВААК, Госкомспорта, Управление по делам молодежи и спорта администрации Сухума.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

спорт, абхазия, сухум