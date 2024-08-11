https://sputnik-abkhazia.ru/20240811/chetyre-ukrainskie-tochki-u-sbity-nad-kurskoy-oblastyu-za-noch-1051955176.html
Четыре украинские "Точки-У" сбиты над Курской областью за ночь
Четыре украинские "Точки-У" сбиты над Курской областью за ночь
Sputnik Абхазия
Удары по российской территории ВСУ наносили с помощью ракет и беспилотников. 11.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-11T09:26+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты "Точка-У" над Курской областью, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, было уничтожено 35 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.14 дронов сбили над Курской областью, 16 - над Воронежской, три – над Белгородской и по одному над Брянской и Орловской областями.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5:30 около тысячи украинских диверсантов перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/iskander-m-unichtozhil-komandnyy-sostav-brigady-vsu-v-kurskoy-oblasti-1051953861.html
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россия, новости, министерство обороны рф, украина
россия, новости, министерство обороны рф, украина
Четыре украинские "Точки-У" сбиты над Курской областью за ночь
Удары по российской территории ВСУ наносили с помощью ракет и беспилотников.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты "Точка-У" над Курской областью, сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, было уничтожено 35 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа и тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в публикации.
14 дронов сбили над Курской областью, 16 - над Воронежской, три – над Белгородской и по одному над Брянской и Орловской областями.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5:30 около тысячи украинских диверсантов перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.