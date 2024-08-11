https://sputnik-abkhazia.ru/20240811/minoborony-rasskazalo-ob-otrazhenii-popytok-vtorzheniya-vsu-v-kurskuyu-oblast-1051956213.html

Минобороны рассказало об отражении попыток вторжения ВСУ в Курскую область

Минобороны рассказало об отражении попыток вторжения ВСУ в Курскую область

Sputnik Абхазия

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5:30 около тысячи украинских диверсантов перешли в наступление с целью захвата... 11.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-11T15:13+0300

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2024-08-11T15:13+0300

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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Вооруженные cилы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России, сообщает Министерство обороны.За сутки российские войска пресекли попытки прорыва противника в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь Курской области, также была пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район.За сутки противник потерял до 230 военных и 38 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении Киев потерял до 1350 бойцов, 29 танков, 23 бронетранспортера, 9 боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три установки "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК "Patriot", пусковую установку РСЗО "Град" и 10 орудий полевой артиллерии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240811/chetyre-ukrainskie-tochki-u-sbity-nad-kurskoy-oblastyu-za-noch-1051955176.html

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