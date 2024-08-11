https://sputnik-abkhazia.ru/20240811/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-12-avgusta-1051955790.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 августа
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии формирует обширное барическое поле пониженного давления. 11.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-11T18:39+0300
2024-08-11T18:39+0300
2024-08-11T18:39+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/02/1051547945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_417f7ff1a20586b849c61524090a6ec6.jpg
СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В понедельник, 12 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление, пониженное – 758 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26°С до +31°С. Температура морской воды +28°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/02/1051547945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0efc93b13f417d9be10fef51af9f2746.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 августа
Погоду на черноморском побережье Абхазии формирует обширное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В понедельник, 12 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди.
Атмосферное давление, пониженное – 758 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.