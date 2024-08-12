https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/gradirnya-zaes-vygorela-iznutri-posle-udarov-vsu-1051960060.html
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов ВСУ
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов ВСУ
Sputnik Абхазия
Запорожская атомная электростанция перешла под управление российских специалистов в октябре 2022 года. 12.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-12T10:16+0300
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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Градирня (устройство для охлаждения воды - прим.) Запорожской АЭС выгорела изнутри после удара ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину.Украинские беспилотники нанесли удары по ЗАЭС вечером в воскресенье, 11 августа. Он был нанесен по оборудованию, которое охлаждает воду в режиме нормальной эксплуатации станции. Начался пожар, который тушили сотрудники МЧС России. На станции заявили, что происшествие не сказалось на работе АЭС, пострадавших нет, радиационный фон в норме. Но, по словам Яшиной, нарушение физической целостности станции создает беспрецедентную угрозу ядерной безопасности."Росатом" назвал удар ВСУ актом ядерного терроризма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/iskander-m-unichtozhil-komandnyy-sostav-brigady-vsu-v-kurskoy-oblasti-1051953861.html
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россия, запорожская аэс, новости
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов ВСУ
10:16 12.08.2024 (обновлено: 10:35 12.08.2024)
Запорожская атомная электростанция перешла под управление российских специалистов в октябре 2022 года.
СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Градирня (устройство для охлаждения воды - прим.) Запорожской АЭС выгорела изнутри после удара ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину.
"Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба", – уточнила она.
Украинские беспилотники нанесли удары по ЗАЭС вечером в воскресенье, 11 августа. Он был нанесен по оборудованию, которое охлаждает воду в режиме нормальной эксплуатации станции. Начался пожар, который тушили сотрудники МЧС России.
На станции заявили, что происшествие не сказалось на работе АЭС, пострадавших нет, радиационный фон в норме. Но, по словам Яшиной, нарушение физической целостности станции создает беспрецедентную угрозу ядерной безопасности.
"Росатом" назвал удар ВСУ актом ядерного терроризма.