https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/gradirnya-zaes-vygorela-iznutri-posle-udarov-vsu-1051960060.html

Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов ВСУ

Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов ВСУ

Sputnik Абхазия

Запорожская атомная электростанция перешла под управление российских специалистов в октябре 2022 года. 12.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-12T10:16+0300

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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Градирня (устройство для охлаждения воды - прим.) Запорожской АЭС выгорела изнутри после удара ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину.Украинские беспилотники нанесли удары по ЗАЭС вечером в воскресенье, 11 августа. Он был нанесен по оборудованию, которое охлаждает воду в режиме нормальной эксплуатации станции. Начался пожар, который тушили сотрудники МЧС России. На станции заявили, что происшествие не сказалось на работе АЭС, пострадавших нет, радиационный фон в норме. Но, по словам Яшиной, нарушение физической целостности станции создает беспрецедентную угрозу ядерной безопасности."Росатом" назвал удар ВСУ актом ядерного терроризма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/iskander-m-unichtozhil-komandnyy-sostav-brigady-vsu-v-kurskoy-oblasti-1051953861.html

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